Fundus für Familienforscher: Verdener Adressbücher sind online

Die Familienforscher freuen sich, wenn ihnen alte Verdener Stadtansichten zur Verfügung gestellt werden. Das Foto zeigt die Einmündung der Nassen in die Bremer Straße. Dort zweigt heute die Conrad-Wode-Straße ab.

Verden – Wenn die Verdener Familienforscher ihre Treffen derzeit auch ausfallen lassen müssen, für ihre Projekte gilt das nicht. In jüngster Vergangenheit haben sich die Vereinsmitglieder viel mit sogenannten Adressbüchern befasst. Die Jahrgänge 1835, 1880, 1888 und 1904 sind nun über die Internetseite des Vereins allen Interessierten zugänglich. Zu finden sind die Online-Adressbücher auf der Seite www.verdener-familienforscher.de unter dem Menüpunkt „Datensammlungen“.

„Bis 2010 wurden in unregelmäßigen Abständen Adressbücher veröffentlicht“, berichtet Bärbel Ebeling, die erste Vorsitzende der Familienforscher. Die Listen von Straßen, Hausnummern und Bewohnern seien von den Vereinsmitgliedern gern als Quellen genutzt worden. Aufgrund des Datenschutzes musste der Druck solcher Bücher aber eingestellt werden.

„Begonnen hat diese Art der Aufzeichnung für die Stadt Verden mit einem Adressbuch aus dem Jahre 1835, das seinerzeit aus uns bisher nicht bekannten Gründen im Hamburger Adressbuch veröffentlicht wurde“, berichtet Bärbel Ebeling. Allerdings sei dort keine komplette Auflistung aller volljährigen Einwohner erschienen, sondern nur ein bestimmter Personenkreis, zum Beispiel Offiziere, Beamte, Kaufleute und Handwerker. Die Familienforscher vermuten daher, dass es wohl vorrangig für geschäftliche Zwecke erstellt wurde.

1985 wurde das Adressbuch dann im Heimatkalender für den Landkreis Verden abgedruckt. Der ehemalige Kreisarchivpfleger Otto Voigt hatte sich der Sache angenommen. In den nächsten Jahren folgten in unregelmäßigen Abständen weitere Adressbücher – bis 2010.

Die alten Adressbücher befinden sich unter anderem in der Bibliothek des Verdener Stadtarchivs. Die Familienforscher haben 2015 damit begonnen, sie in Form von Datenbanken allen Interessierten zugänglich zu machen. Bisher handelt es sich umdie vier genannten Jahrgänge. Über die Internetseite des Vereins können sie, wahlweise sortiert nach Namen, Berufen oder Straßen, von allen Interessierten durchstöbert werden. Weitere Verdener Adressbücher seien in Vorbereitung, so Ebeling. Darüber hinaus sei die Übernahme von Adressbüchern aus dem gesamten Landkreis möglich. Wer daran Interesse hat, sollte Kontakt zum Verein aufnehmen.

„Familienforscher sind zunächst an den Lebensdaten ihrer Vorfahren interessiert“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Das sei wichtig für die eindeutige Zuordnung einer Person. „Spannend kann es werden, wenn weitere Einzelheiten aus dem Leben der Altvorderen gefunden werden, so auch, wo sie gewohnt haben. Vielleicht lassen sich dadurch Rückschlüsse auf die Lebenssituation der Familie ziehen.“

Auch in Verden haben sich die Straßenverläufe und die Straßennamen im Laufe der Jahre geändert. Manche alten Bezeichnungen sind heute kaum oder gar nicht mehr bekannt. So ist es heutzutage manchmal schwierig nachzuvollziehen, wo das Haus stand, in dem eine Familie einst gewohnt hat.

Dank der sogenannten „Blauen Reihe“ („Geschichte der Stadt Verden in Einzeldarstellungen“) gibt es sehr viele Veröffentlichungen, unter anderem ein Buch von Jürgen Siemers mit dem Titel „Straßennamen in der Stadt Verden“. Es erschien 1991 und enthält alle zu dieser Zeit vorhandenen Straßennamen mit umfassenden Erklärungen über deren Herkunft.

„Wer weiß zum Beispiel, dass sich die Stadt Verden ,von Jerusalem bis Helgoland’ erstreckt?“, fragt Bärbel Ebeling und schickt die Erklärung gleich hinterher: „,Jerusalem’ wurde ein Teilstück der heutigen Straße Hinter der Mauer genannt. Dort besaß die jüdische Gemeinde ein Haus, in dem sie die Schule untergebracht hatten. ,Helgoland’ ist ein Begriff für den kleinen hochliegenden Bereich zwischen der Ecke Hohe Leuchte/Lindhooper Straße“ und der Bahnlinie.“

Eine weitere von den Familienforschern genutzte Quelle ist „Die Häuser der alten Stadt Verden und ihre Besitzer“ von Dr. phil. Rudolf Rübecamp. Es ist eher eine Häuserchronik und Auflistung der Einwohner in der Zeit bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Buch, so heißt es in dem Vorwort des Verdener Chronisten Karl Nerger, sei nicht nur eine Fundgrube für Hauseigentümer und Ahnenforscher, sondern auch für Wissenschaftler interessant, die aus den Berufsangaben über Jahrhunderte die soziologische Struktur der Stadt Verden erkennen können.

Insgesamt findet sich für die Online-Adressbücher neben der Namenssuche die Möglichkeit, nach Berufen zu suchen. Darüber hinaus ist es möglich festzustellen, wer in einer bestimmten Straße wohnte. Ebeling: „Letzteres ist insofern besonders, da dort zu finden ist, wer wann in welchem Haus gewohnt beziehungsweise wie lange jemand dort gewohnt hat. Dass die Straße teilweise mehrfach in unterschiedlicher Schreibweise erscheinen, ist der Tatsache geschuldet, dass die Verdener Familienforscher alte Schreibweisen beibehalten wollten.“

Wer noch weitere Einzelheiten zu den alten oder aktuellen Straßennamen kennt, wird gebeten, sich mit dem Verein in Verbindung zu setzen. Um die Informationen anschaulicher zu machen, ist auch Bildmaterial – Fotos oder Postkarten – der Straßen oder Straßenabschnitte sehr willkommen. „Es ist das Bestreben der Verdener Familienforscher viele – alle wird nie klappen – Informationen zu einem Thema zusammenzufassen und gegebenenfalls zu erweitern“, so die Vereinsvorsitzende Bärbel Ebeling.

Die Kontaktdaten

finden sich auf der Internetseite unter www.verdener-familienforscher.de.