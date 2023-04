Fundkatze aus Fischerhude: Wer vermisst sie?

Von: Katrin Preuß

Wer vermisst dieses Katze? © Preuß, Katrin

Verden/Fischerhude - Als zahm, aber zurückhaltend beschreibt Heike Rauch vom Verdener Tierheim die hübsche weiße Katze. Sie lief am Donnerstag in der Eichenstraße in Fischerhude zu, sitzt nun im Tierheim und maunzt dort herzzerreißend. Wer sie vermisst oder weiß, wem die Katze gehört, sollte sich umgehend unter Telefon 04230/942020 melden.