Preis und fehlende Ladesäulen hemmen den Verkauf von E-Autos

Landkreis - Von Jessica Heise. Erhebliche regionale Unterschiede bei der Entwicklung der Elektromobilität stellte die Wirtschaftswoche in einer Statistik auf Basis von Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes fest. Das geht aus einer Pressemitteilung der Metropolregion Hannover–Braunschweig–Göttingen–Wolfsburg hervor, die auch den Landkreis Verden berücksichtigt.

Die Mehrzahl der vollelektrischen Fahrzeuge sei demnach im Süden und im Südwesten Deutschlands gemeldet. Im Landkreis Verden machen die vollelektrischen Autos gerade mal 0,08 Prozent der Gesamtzulassungen aus.

Fünf Autohändler äußern sich zum Thema Angebot und Nachfrage im Landkreis und zeigen Probleme bei dem Verkauf der E-Autos auf.

Viele Hersteller wollen laut Frank Kühn mit E-Autos auf den Markt. „Ich sehe da viel Potenzial, aber es wird noch ein paar Jahre dauern“, beschreibt der Geschäftsführer des Citroen-Autohauses Kühn in Verden die derzeitige Lage bei der Elektromobilität.

„Für die Kunden sind Elektrofahrzeuge zu teuer“, nennt er einen Grund für die (noch) geringe Nachfrage. „E-Autos liegen bei 40 000 bis 50 000 Euro, das ist für den Otto Normalverbraucher zu viel“, erklärt der Geschäftsführer und fügt hinzu: „Außerdem schreckt die geringe Reichweite und die fehlende Infrastruktur der Ladesäulen ab.“

Das Autohaus Mercedes Anders bietet drei voll elektrische Smart-Modelle, Plug-in- Hybrid- und Hybridwagen. Ab dem nächsten Jahr gehören auch Brennstoffzellenfahrzeuge zum Sortiment. „Das bedeutet, dass die Autos mit Wasserstoff und Elektrizität betrieben werden“, berichtet Verkäufer Lucas Schultz. „Die angebotenen Automodelle lassen sich noch an einer Hand abzählen, bis 2020 werden wir jedoch 13 rein elektrische Fahrzeugmodelle auf dem Markt haben.“

Die Nachfrage steige, sei aber immer noch begrenzt. „Das liegt daran, dass wir uns in einer ländlichen Region befinden und die Infrastruktur der Schnellladesäulen nicht vorhanden ist“, stimmt Schultz der Aussage von Kühn zu.

+ Eine von sechs Ladestationen in Verden steht auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik. - Foto: Heise

Carsten Schwarze, im Autohaus Hakelberg für den Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen zuständig, ist da anderer Meinung: „Das Interesse der Kunden ist da. Vor allem bei dem Nissan Leaf gibt es eine große Nachfrage. Die Lieferzeiten betragen daher jedoch ein halbes bis dreiviertel Jahr, was die Interessenten abschreckt. Daher verkaufen wir mehr Hybridautos.“ Das Autohaus Hakelberg hat zwei elektrische Nissan-Modelle und ein Kia-Modell sowie zwei hybride Modelle des koreanischen Herstellers im Sortiment. „Ich denke, dass der Markt sich weiterentwickeln wird“, so Schwarze.

Und da stimmt ihm die Wirtschaftwoche zu. „Die Nachfrage nach E-Autos ist größer als das Angebot. Aktuell wird die Marktentwicklung durch ein zu geringes Angebot an Elektroautos behindert. Kaufinteressenten müssen häufig lange Lieferzeiten hinnehmen. Es ist davon auszugehen, dass erst im Jahr 2019 ein deutlich größeres Marktangebot vorhanden sein wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.

So sieht das auch Mathias Benscheck aus der Marketing-Abteilung des Autohauses Eggers in Verden. Das Autohaus hat mehrere Modelle im Sortiment, darunter Hybridautos wie den Passat GTE sowie elektrische Wagen. „Das Kundeninteresse ist sehr groß. Vor allem der Umweltgedanke ist den Menschen beim Autowechsel sehr wichtig. Sie überdenken ihren Fahrtweg. Ich denke, das Interesse wird weiter steigen mit wachsender Infrastruktur der E-Tankstellen“, erklärt Benscheck. „Audi wird Ende des Jahres den E-tron auf den Markt bringen und in den nächsten sieben Jahren 15 weitere elektrische Modelle in jeder Fahrzeugkategorie. Der Markt wird größer. Das Grundinteresse bei den Bürgern ist vorhanden, aber es findet noch ein Umdenken statt und die Infrastruktur muss vergrößert werden“, beschreibt er die Lage.

Das Autohaus Block in Dörverden hat aufgrund der fehlenden Nachfrage keine E-Autos im Sortiment, könnten diese aber auf Wunsch bestellen, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung.

So geteilt die Meinungen sind, so unterschiedlich entwickelt sich die Elektromobilität regional. „Höhere Marktanteile findet man in den wirtschaftlich starken Regionen. So wird Elektromobilität zu einem Symbol für Modernität und wirtschaftliche Kraft. Die Erfahrungen zeigen, dass die Marktanteile dort schneller wachsen, wo bereits viele E-Autos unterwegs sind“, so Raimund Nowak, Geschäftsführer der Metropolregion.

Zum Stichtag am 1. Januar 2018 wurden bei den lokalen Zulassungsbehörden in Niedersachsen 4 705 vollelektrische Fahrzeuge gemeldet, davon nur 66 Wagen im Landkreis Verden. Insgesamt waren es in Deutschland 53 817 Fahrzeuge, wobei Bayern mit den meisten Anmeldungen führt, gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen auf Platz vier. Das zeigt die Übersicht der Wirtschaftswoche.