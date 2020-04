„Für mich war es ein zweiter Geburtstag“

Verden - Von Heinrich Kracke. Manchmal nimmt er das Foto von der Wohnzimmerwand. An diesen Tagen wieder. Das Bild, das einen Ehrenplatz erhalten hat und immer in Sichtweite geblieben ist. Horst Wilk fährt mit dem Daumen darüber, als wolle er Staubpartikel entfernen, aber es ist kein Staub. Es sind die Erinnerungen, die er mit dem Daumen wegschiebt, oder vielleicht holt er sie auch hervor. Während der Daumen über das Glas fährt, das das Bild schützt, gut möglich, dass er Millimeter für Millimeter die Erinnerungen zurückholt, die Erinnerung, die er für sich behalten hat, auch wenn es 75 Jahre her ist, die Ereignisse, die immer noch präsent sind. Ihm jedenfalls, ihm mit seinen 85 Jahren. Millimeter für Millimeter gewinnen die Ereignisse plastische Konturen. Die Ereignisse vom Osterfest 1945 in Verden.

Auf dem Bild ist eine Häuserzeile zu sehen. „Hier bin ich geboren“, sagt Horst Wilk nach einer Weile. Er weist mit dem Daumen auf das Haus ganz rechts. Ritterstraße 3. Vor einem halben Jahrhundert wurde dieses Haus dem Erdboden gleich gemacht. Teile des Norderstädtischen Marktplatzes liegen jetzt darauf. Übriggeblieben ist nur das Kopfhaus der Straße, der Syndikatshof. „Da wohnte mein Onkel Erich Wilk.“ Der legendäre Zeitungsredakteur. Die ganze Familie Wilk lebte hier verstreut. Und plötzlich sind sie da. Plötzlich die Erinnerungen an jenes Osterfest, das letzte des Krieges, jenes Osterfest, das kein Fest war. „Es waren sonnige Tage, es war richtig schön warm schon.“

Zehn Jahre war er damals alt. „Ja, natürlich bin ich mit in den Gottesdienst gegangen.“ Aber das mehr, weil man es halt tat, und die Johanniskirche ja auch nicht so weit ist, und er anschließend wieder seine Freiheiten genoss. Er und die anderen Kinder. „Auf dem Norderstädtischen Markt lag damals ein Spielplatz. Das war unser Revier.“ Vor dem Gottesdienst, und danach ebenfalls. Auch vor exakt 75 Jahren noch. Das Osterfest fiel auf den 1. und 2. April. Die britischen Befreier befanden sich noch nicht in Sichtweite. „Klar, man hörte so einiges. Aber für uns Kinder war der Krieg fern.“

Normalerweise pflegte die Familie Wilk zu Ostern Rituale. „Wir sind zu meinen Großeltern nach Langwedel gefahren. Da lagen Bonbons im Garten versteckt.“ Vor 75 Jahren seien sie nicht nach Langwedel unterwegs gewesen. Eine Überraschung gab es dennoch. „Meine Mutter hat zu Mittag einen Braten auf den Tisch gezaubert. Daran erinnere ich mich.“ Mutter Hedwig, die inzwischen ganz allein mit allem daherstand. Klar, auch die Familie Wilk nannte einen kleinen Stall ihr eigen, ein Stall mitten in der Stadt. Ein Schwein und mehrere Kaninchen waren darin untergebracht. „Das hätte normalerweise für uns gereicht.“ Normalerweise. Aber nicht zu Kriegszeiten. „Als das Schwein geschlachtet wurde, mussten wir die Hälfte abgeben.“ Nahrung gab es nur über Lebensmittelmarken. „Das wurde knapp, sehr knapp.“ Mutter Hedwig wurde zudem dienstverpflichtet. „Sie war zur Firma Carl Müller abgeordnet. Sie sortierte im Lager im Keller Pütt und Pannen.“ Woher er das so genau wisse. „Ich bin ja mitgekommen. Sie wusste nicht wohin mit mir. Da bin ich halt mitgekommen und hab‘ da gesessen.“ Daran erinnere er sich. Und an den Braten zu Ostern auch.

Nur mit den Bonbons war das so eine Sache. „Die gab es nicht“, sagt Horst Wilk. „Das heißt, die gab es schon. Einige Tage später gab es sie.“ Er schmunzelt verschmitzt. Ein Zuckerschiff legte an den Tagen nach Ostern unterhalb der Gasanstalt, wie die Einrichtung damals hieß, unterhalb der Stadtwerke an. „Haben wir natürlich gleich inspiziert. Ein richtiges Bockschiff noch. Zuckersäcke standen darauf. Jede Menge Säcke. Einige waren kaputt. Der Zucker rieselte heraus.“ Das Schiff hatte den Weg nach Barme nicht mehr geschafft. Jetzt lag es in Verden. „Wir haben braunen Zucker abgefüllt. Bis die Taschen voll waren.“ Braunen Zucker zum Einschmelzen. Bonbons wurden daraus gemacht. Und brauner Zucker auch noch für die darauffolgenden Wochen. „Das war unsere Währung. Damit haben wir Lebensmittel und andere Dinge eingetauscht.“

Horst Wilk fährt mit dem Daumen nochmals über das Bild. Der Osterbraten, die selbstgemachten Bonbons. Und dann diese Tage. Diese Tage, die alles veränderten. „Plötzlich war das Zuckerschiff weg. Es war in den Hafen am Maulhoop verlegt worden.“ Es hätte ein Alarmsignal sein müssen, ein Alarmsignal auch für die Jungs, die natürlich längst herausgefunden hatten, wo der Zucker zu finden war. Es war der 13. April 1945. Der Schwarze Freitag für Verden. „Morgens war ich noch an der Aller unterwegs“, sagt Horst Wilk. Sein Blick beginnt sich zu verfinstern. Nichts mehr mit schelmischem Schmunzeln. An der Aller. Dort wo er jeden Winkel kannte. Sie riefen noch. „Junge lauf los“, riefen sie. Horst Wilk hat die Rufe noch im Ohr. „Lauf los, und warn die anderen.“ Er hört es, als wäre es gestern. „Lauf. Wir sprengen die Brücke.“

Und er lief. Er lief um sein Leben. Diese paar Meter in Höllentempo. „Ich hatte die Türschwelle unseres Hauses schon erreicht.“ Es krachte um ihn herum. Höllenlärm. Als würde die Welt untergehen. Und der Schutt. Dieser Schutt, der vom Himmel hagelte. Steine. Eisenteile. „Alles fiel vom Himmel.“ Im letzten Moment springt er in Deckung. Springt in den Hausflur. „Das ist ein Wunder. Dass ich noch lebe, es ist ein Wunder.“ Später bringt er die Ereignisse auf den Punkt. Eine eigene Zeitrechnung. „Ich bin an der Ritterstraße geboren, und zehn Jahre danach durfte ich hier noch einmal Geburtstag feiern.“

Und niemand, der ihm zuhörte. Damals nicht. Mutter Hedwig bei der Arbeit. Vater Hermann im Krieg. „Er war nach Russland abkommandiert.“ Irgendwann erhielten sie Nachricht von ihm. Und dann stand er auch schon in Verden. Ein glatter Durchschuss. Er solle sich durchschlagen bis zum nächsten Lazarett, hatten sie ihm gesagt. Er schaffte es bis nach Verden. Er lag im Domgymnasium, was zum Notlazarett umfunktioniert war. „Da habe ich ihn besucht.“ Blutspenden sei ein wichtiges Thema gewesen. Vor Horst Wilk laufen wieder diese Bilder ab. 75 Jahre her. „Blutspende, das hieß Spende von Mann zu Mann. Fix ein notdürftiger Vorhang zwischen beiden aufgespannt, und schon floss der Lebenssaft.“

Vater Hermann habe nur einige wenige Tage im Lazarett verbracht. Er sei dann sozusagen entlassen. „Sie haben gesagt, sie müssen ihn rausschicken.“ Was das bedeutete, war klar. Er fand sich auf der Straße wieder. Er in Uniform. Er auf dem Weg durch die Stadt. „Vor die Füße gespuckt haben ihm Passanten“, sagt Horst Wilk. Und als Vaterlandsverräter sei er beschimpft worden. Kurz darauf lief er britischen Soldaten in die Hände. Verhaftet. Ins Gefangenenlager nach Zeven. Vielleicht das beste, was ihm widerfahren konnte. Horst Wilk hängt das Foto zurück an die Wohnzimmerwand. Er schweigt.