„Ungebrochen solidarisch“: Maikundgebung in Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

DBG Mai Kundgebung: Viele waren dem Aufruf des DGB gefolgt. © Haubrock-Kriedel

„Ungebrochen solidarisch“. Dieses Motto hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dem Tag der Arbeit in diesem Jahr gegeben. Auch die traditionelle Maikundgebung vor dem Verdener Rathaus stand gestern unter dieser Überschrift. DGB-Kreisverbandsvorsitzender Boris Krahn begrüßte dazu viele Zuhörer und Fabian Steenken von der Landesarmutskonferenz Niedersachsen als Hauptredner.

Verden - Zunächst aber wandte sich Krahn selbst an die Anwesenden: „Der 1. Mai ist unser Tag. Wir sind mit allen solidarisch, die sich gerade in Tarifauseinandersetzungen befinden, sich für ihre Kolleginnen und Kollegen einsetzen und viel zu oft für ihr Engagement angefeindet werden“, betonte er.

„Wir befinden uns gerade wieder in Tarifauseinandersetzungen: Egal ob bei der Bahn, im ÖPNV oder im Kfz-Handwerk: Hier brennt die Hütte! Wer von uns jetzt Ruhe und Lohnzurückhaltung erwartet, lebt in einer anderen Welt“, so der Kreisverbandsvorsitzende. „Unser Recht, auf die Straße zu gehen, lassen wir uns von niemandem nehmen“, stellte Krahn klar. Gerade in sozialen Berufen brauche man jetzt ein kräftiges Lohnplus.

Der Gewerkschafter wies darauf hin, dass Arbeitgeber in vielen Branchen mehr und mehr Tarifflucht betrieben. „Wenn jede zehnte Fachkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege im Lande im Niedriglohnbereich landet, läuft etwas schief in unserer Gesellschaft“, so Krahn. Auch befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Werkverträge und Minijobs seien für viele Menschen Realität und böten keine Sicherheit.

„Gute Bildung von klein auf und ein würdiges Leben im Alter gibt es nur, wenn ausreichend Personal vorhanden ist, das qualifiziert, motiviert und gesund bis zur Rente arbeiten kann“, sagte der DGB-Kreisvorsitzende und verwies erneut auf das Motto „ungebrochen solidarisch“.

Wenn Arbeit sich lohnen soll, müssen die Löhne steigen.

Fabian Steenken nahm den Faden auf. „Es kann nicht sein, dass jedes fünfte Kind und jeder sechste Erwachsenen in Armut lebt. Hier läuft etwas ganz gewaltig schief“, sagte er. Die soziale Ungerechtigkeit müsse beseitigt werden. Das Bürgergeld sei nicht das, was versprochen wurde. Leider würden die neoliberalen Kräfte immer noch von „Sozialtourismus“ sprechen und verbreiten, dass Arbeit sich nicht mehr lohnen würde. „Wenn Arbeit sich lohnen soll, müssen die Löhne steigen“, forderte Steenken.

Die Grenze in der Gesellschaft verlaufe nicht zwischen Arbeitenden und nicht Arbeitenden, sondern zwischen Arbeit und Kapital. Steenken forderte eine gerechtere Verteilung des Vermögens. „Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen partizipieren. Wir brauchen eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer mit Biss“, sagte er.

„Wenn der Finanzminister an der Kindergrundsicherung spart, soll er sich überlegen, was er den Kindern antut“, so Steenken. Auch Investitionen in den Krisen- und Klimaschutz seien mit Blick auf die Generation von morgen unerlässlich. „Lassen sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass die Armut abgeschafft wird“, schloss Fabian Steenken.