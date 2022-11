Tankstellenraub in Verden: Fünfter Überfall in zehn Monaten

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Bargeld und Zigaretten erbeutet: Die Tankstelle am Kreisel in Dauelsen wurde überfallen. © Wienken

Die Tankstelle am Kreisel in Dauelsen wurde überfallen. Es ist schon das fünfte Delikt dieser Art innerhalb von zehn Monaten in Verden. Ob Parallelen zu den früheren Straftaten bestehen, steht noch nicht fest.

Verden – Er bedrohte die Kassiererin, er packte Bargeld und Zigaretten ein. Erneut ist die Stadt Verden Schauplatz eines Tankstellenüberfalls. Diesmal erwischte es die Aral-Station an der Hamburger Straße in Dauelsen. Der Fall vom vergangenen Samstagabend ist bereits das fünfte Delikt dieser Art innerhalb der vergangenen gut zehn Monate. Und nicht unwahrscheinlich, dass Parallelen zu den zurückliegenden Taten bestehen. „Das prüfen wir zumindest“, sagt Henryk Niebuhr von der Polizei Verden auf Nachfrage. Noch sei es allerdings zu früh, endgültige Schlüsse zu ziehen. „Das müssen die Ermittlungen zeigen.“

Völlig ausgeschlossen sei es aber nicht. Nach den drei Überfällen rund um den Jahreswechsel, einer davon ganz in der Nähe des Schauplatzes vom vergangenen Sonnabend, und einem weiteren Delikt aus dem Mai, klickten die Handschellen noch nicht. Der oder die Täter befinden sich noch auf freiem Fuß. „Wir ermitteln weiter“, sagt Niebuhr.

Zur besten Sportschau-Zeit war es am Samstag, genaugenommen gegen kurz nach 19 Uhr, als der bisher unbekannte Täter ersten Polizei-Informationen zufolge den Verkaufsraum der Tankstelle betrat. Im weiteren Verlauf bedrohte der Mann eine 25 Jahre alte Mitarbeiterin und erbeutete Bargeld und Zigaretten. Im Anschluss verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete in Richtung Hamburger Straße. Die Mitarbeiterin wurde ersten Informationen zufolge körperlich nicht verletzt.

Der bisher unbekannte Täter sei männlich, rund 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er habe ein Sweatshirt und darüber eine Steppweste mit Kapuze getragen, wobei er die Kapuze tief ins Gesicht gezogen habe. Weiterhin sei er mit einer Stoffhose und Sport- oder Laufschuhen bekleidet. Alle Kleidungsstücke seien dunkel gewesen. Darüber hinaus habe er eine weiße FFP2-Maske im Gesicht getragen.

Die Polizei leitete den Angaben zufolge umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht stellen. Noch am Abend führte die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen dauerten an, heißt es weiter. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04231/8060 zu melden.

Einige Parallelen zu den früheren Tankstellenüberfällen haben sich bereits herauskristallisiert. Der Täter wird bei allen Rauben als etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben, mal etwas jünger oder älter, mal etwas kleiner. In dunkler Kleidung war er unterwegs, er bedrohte jeweils die Person an der Kasse, ihm wurde Bargeld ausgehändigt, das er in einen Rucksack packte, anschließend flüchtete er offenkundig zu Fuß. Zumindest bei den Delikten vom Jahreswechsel fuchtelte der Unbekannte dem Tankstellenpersonal mit einem Messer vor der Nase herum, mit dem er seinen Forderungen Nachdruck verlieh.

Bei dem vierten Überfall im Mai war es eine Schusswaffe, in deren Lauf der 25-jährige Verkäufer blickte. Welche Waffe am zurückliegenden Samstag im Spiel war, ließ die Polizei offen. Und auch zu dem Behältnis, in dem der Täter seine Beute davontrug, schweigen die Beamten. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu keine Angaben machen“, so Niebuhr. In sämtlichen Fällen kamen die Mitarbeiter unverletzt davon.

Nicht unwahrscheinlich, dass der Täter auch diesmal die örtlichen Gegebenheiten ausbaldowert hatte, ehe er aktiv wurde. Allerdings setzte er sich diesmal eines deutlich erhöhten Risikos aus. Gleich nebenan liegt die McDonalds-Finale, die beiden Unternehmen teilen sich sozusagen einen großen Parkplatz. Im Schnellrestaurant ist zur Abendzeit zudem mit einem erhöhten Kundenaufkommen zu rechnen.

Außerdem musste der Unbekannte nach der Tat nicht nur das Tankstellengelände überqueren, sondern auch noch die zu dieser Zeit stark befahrene Hamburger Straße. In früheren Fällen fand er Schutz in unübersichtlichem Gelände. Bei beiden Überfällen auf die Classic-Tankstelle am Berliner Ring, einer mit Messer, der nächste mit Pistole verübt, verschwand der Räuber in Richtung Wäldchen am Nadelberg, bei dem Überfall auf die Esso-Tankstelle an der Lindhooper Straße suchte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften und unter anderem einem Hubschrauber den Stadtwald ab, und auch nach dem Überfall auf die Score-Tankstelle an der Hamburger Straße bedurfte es nur eines kurzen Weges, um ein Wäldchen zu erreichen.