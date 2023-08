In Verden und Kükenmoor fünf Ortsschilder gestohlen

Von: Markus Wienken

Ortseinfahrt Verden-Dauelsen: Das Schild ist weg. Vorne stand „Verden (Aller), Ortsteil Dauelsen Landkreis Verden“. Auf der Rückseite „Eversen 11 km Verden (Aller)“ (rot durchgestrichen). © Markus Wienken

Ein paar Schrauben im Gras, oben drüber, in 2,20 Meter Höhe, herrscht gähnende Leere. Ortsschilder in Kükenmoor und Verden, schwarze Schrift auf gelben Grund, wurden gestohlen.....

Landkreis – Im Gras nur noch ein paar Schrauben, daneben die passenden Muttern, sauber abgedreht, oben drüber, in 2,20 Meter Höhe herrscht gähnende Leere. Da, wo sonst das Ortsschild von Kükenmoor, schwarze Schrift auf gelben Grund, dem Ortsunkundigen signalisiert, wo er sich befindet und dass er den Fuß vom Gas nehmen muss. Weg das Schild, abmontiert, gestohlen.

Gleiches Bild in Verden-Dauelsen, Ortseingang an der Bundesstraße 215, auch da kein Schild mehr. „Wir prüfen soweit möglich, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Orten gibt“, sagt Helge Cassens, Pressesprecher der Polizei Verden. Ein Kavaliersdelikt, soviel steht fest, ist es nicht. Neben dem entstandenen Schaden haben die „Schrauber“ auch den Verkehr durcheinandergebracht.

Nur einen Steinwurf entfernt: Das Schild in der Bertha-Benzstraße in Verden-Daueslen blieben unberührt. © Markus Wienken

Vier Schilder fehlen in Kükenmmor

Was in Kükenmoor zunächst nach einem Einzelfall aussah, entpuppte sich im Zuge der Ermittlungen gleich als eine ganze Serie von Straftaten. In der Ortschaft in der Gemeinde Kirchlinteln war am Sonnabendmorgen einem Anwohner zunächst der leere Rahmen an der Landesstraße aufgefallen. Ging nicht mit rechten Dingen zu, dachte sich der Mann und informierte die Polizei. Eine Streife machte sich auf den Weg in die Ortschaft, fand nur noch die Schrauben im Gras. Die Beamten dreht eine Runde durchs Dorf und staunten nicht schlecht. Ähnliches Bild an drei weiteren Standorten, wo die Diebe ebenfalls abgeräumt hatten. „Gleich vier Schilder, in dem Umfang schon sehr ungewöhnlich und frech“, kann sich Polizeisprecher Cassens an einen solchen Fall nicht erinnern.

In Verden-Dauelsen staunte die Ortsbürgermeisterin Sabine Patzer-Janßen nicht schlecht, als sie einem Hinweis nachging, aus der Dauelser Dorfstraße kam und auf die Bundesstraße in Richtung Walle blickte. Unweit der Einmündung, in circa 2,20 Meter Höhe, ebenfalls gähnende Leere, kein Schild, nur der Rahmen und vier leere Ösen, in denen die Schrauben fehlten. Keine weiteren Spuren, auch kein Hinweis, ob es sich möglicherweise um die gleichen Täter wie in Kükenmoor handelt.

Bei der Stadt Verden kein ähnlicher Fall bislang bekannt

Wird gesucht (l.): Vorne stand „Verden (Aller), Ortsteil Dauelsen Landkreis Verden“. Auf der Rückseite „Eversen 11 km Verden (Aller)“ (Letzteres rot durchgestrichen). © -

Rätsel geben der Polizei sowie den zuständigen Stellen die Hintergründe der Taten auf. „Wo sich hinter Schriftzügen Familiennamen oder besondere Anlässe verbergen, kommt es immer mal wieder zu Diebstählen“, weiß Polizeisprecher Cassens. „Das scheidet allerdings in diesem Falle aus.“ Auch bei der Stadt Verden ist eine ähnliche Häufung unbekannt. „Gestohlen werden weniger Ortsschilder, sondern meist 30er- oder auch 50er-Verkehrszeichen“, so Rainer Kamermann von der Verwaltung. Die würden sich dann bei entsprechenden Geburtstagen wiederfinden. Allerdings versucht sich die Stadt mittlerweile zu wehren. „Wenn möglich, sichern wir die Schilder mit besonderen Schrauben. Ohne Spezialschlüssel lassen die sich nicht drehen“, so Kamermann.

Straßenmeisterein Oyten muss Ersatz beschaffen

Da, wo die Schilder fehlen, an Landes- und Bundesstraßen, muss Ersatz her. Zuständig ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Die Straßenmeisterei Oyten fährt regelmäßig „Streife“ durch den Landkreis, ist informiert und sorgt für Nachschub. Für Kükenmoor und Verden wird nun eingekauft. „Auf Lager haben wir die Schilder nicht“, so Tim Lührsen von der NLStBV. Der Ersatz dürfte, je nach Auftragslage, zwischen zwei Wochen bis drei Monaten auf sich warten lassen. Billig ist das bedruckte Rechteck, Größe circa 60 mal 90 Zentimeter, nicht. „Pro Exemplar rund 150 Euro“, so Lührsen. Auch deshalb, so die Polizei, sei der Diebstahl kein Kavaliersdelikt. „Wir ermitteln und suchen Zeugen“, so Cassens.

Erschwerend komme hinzu, dass mit dem Diebstahl der Ortsschilder der sichtbare Hinweis auf Tempo 50 fehle. Ein Problem insbesondere für Ortsunkundige. Damit die nicht durch den Ort rasen, kommt erneut die NLStBV ins Spiel. „Wir werden provisorisch Schilder aufstellen müssen, die auf die Einhaltung der Geschwindigkeit hinweisen“, so Lührsen.

