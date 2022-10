Sehbehindertenführung durch Verden: Andere Sinne ansprechen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Christian Schulte ertastet altes Fachwerk im Pollitzgang. © Antje Haubrock-Kriedel

Sehbehinderte entdecken, ertasten und riechen Verden zusammen mit Stadtführerin Sabine Lühning. Diese möchte weitere Führungen für Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten.

Verden – Stadtführerin Sabine Lühning hat in den vergangenen Jahren schon so manche Gruppe durch Verden geführt und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten der Allerstadt nähergebracht. Die Stadtführung am Sonnabend war aber auch für sie eine Premiere. Christian Schulte, Landesvorsitzender der Pro Retina Niedersachsen (eine Selbsthilfevereinigung von Menschen mit einer Netzhauterkrankung) hatte nach einer sehbehindertengerechten Stadtführung gefragt. Eine besondere Herausforderung für Sabine Lühning, spielt doch bei Führungen normalerweise das Sehen eine entscheidende Rolle.

„Die Anfrage kam recht kurzfristig, das ist für mich schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ich muss diese Führung ganz anders gestalten und die anderen Sinne ansprechen“, sagt Lühning. Das, was die Sehbehinderten nicht erkennen können, muss sie nun anschaulich schildern.

Viele Dinge kann sich die Gruppe auch durch anfassen und ertasten erschließen. Das funktioniert gleich am Anfang an der „Beamtentränke“ beim Rathaus gut. Schnell haben die Ersten erkannt, dass es sich hier um ein Modell des Allerlaufs handelt. Sabine Lühning erklärt, dass sich der Name „Verden“ von einer Furt durch die Aller herleiten lässt.

Fühlen statt sehen: Die Gruppe an der sogenannten Beamtentränke in der Nähe des Rathauses. © Antje Haubrock-Kriedel

Das Sehvermögen in der Gruppe ist sehr unterschiedlich. Während einige mit ihren Handys noch Aufnahmen von den Gebäuden machen können, sind andere nahezu blind. Doch die Gruppe ist gut aufeinander eingespielt. „Unsere Selbsthilfegruppe gibt es schon seit 22 Jahren und war ursprünglich eine Jugendgruppe“, sagt Christian Schulte. Er hat schon viele Führungen für Sehbehinderte organisiert und möchte das Thema Sehbehinderung auf diese Weise auch den anderen Menschen näherbringen. „Wir sind oft unterwegs. In Rheda-Wiedenbrück haben wir bei der Ausstellung „Alltagsmenschen“ die lebensgroßen Figuren ertastet. Wir waren auch im Bremer Überseemuseum, im Klimahaus Bremerhaven und in Werningerode“, nennt Schulte einige Beispiele der Aktivitäten.

Seit sechs Jahren unternimmt die Gruppe auch Naturführungen mit einer Biologin. Ihre Reisen macht die Gruppe mit der Bahn, unterstützt von sehenden Begleitpersonen. Sabine Lühning führte die Gruppe weiter durch die Fußgängerzone. Im engen Pollitzgang konnten die Sehbehinderten das alte Fachwerk des 1490 erbauten Geschäftshauses ertasten. Doch auch der Geruchssinn kam nicht zu kurz. Da in Verden Bier gebraut und Kaffee geröstet wird, ließ sie die Teilnehmer an zwei Döschen schnuppern. In einem befand sich Hefe, die zur Bierherstellung benötigt wird, in dem anderen aromatischer Kaffee.

Bei den beiden Bronzefohlen war dann wieder der Tastsinn gefragt. Im Dom konnten auch diejenigen, die nicht mehr so gut sehen, die besondere Ausstrahlung des Raumes spüren. Einen guten Überblick über die Stadt konnten die Teilnehmer am Miniatur-Stadtmodell am Lugenstein ertasten. Eine Teilnehmerin las die Texte in Blindenschrift vor.

Inspiriert von dieser Führung möchte Sabine Lühning künftig weitere Stadtführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten. „Ich werde mich zu diesem Thema noch mit den Behindertenbeauftragten der Stadt austauschen. Im nächsten Jahr sollen Führungen für Menschen mit Einschränkungen dann zu einem festen Angebot in Verden werden“, plant Lühning.