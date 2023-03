Unterwegs mit der 23-jährigen Fahrlehrerin Dunja Salmasi aus Verden

Von: Reike Raczkowski

Sie ist erst 23 Jahre alt, aber sie hat schon circa 100 Fahrschüler bis zur Führerscheinprüfung begleitet: Dunja Salmasi liebt ihren Beruf. © Raczkowski

Wer Dunja Salmasi hinter dem Steuer sieht, mag sich vielleicht denken: „Sie sieht so jung aus, darf sie wirklich schon Auto fahren?“ Sie darf. Und sie darf sogar anderen beibringen, wie es funktioniert. Die 23-jährige Verdenerin ist geprüfte Fahrlehrerin. Ein ungewöhnlicher Job für so eine junge Frau. „Ich liebe meinen Beruf und könnte mir vorstellen, ihn bis ins hohe Alter auszuüben“, sagt sie strahlend und startet das Fahrschulauto.

Verden – Es ist ein schneeweißer Golf 8 und er hätte ordentlich PS unter der Haube, aber Dunja fährt langsam und aufmerksam. „Bevor ich Fahrlehrerin wurde, habe ich mal eine Zeit lang Pizza ausgefahren. Ich gebe zu, dass ich da schon sportlicher unterwegs war. Heute muss ich, auch wenn ich alleine unterwegs bin, ein gutes Vorbild sein. Ich will nicht, dass mich einer meiner Schüler sieht und denkt, dass ich Wasser predige und Wein trinke.“

Ihr Interesse an dem Beruf sei geweckt worden, als sie circa 15 Jahre alt war. Ihr Vater, Daryosh Salmasi, führt seit vielen Jahren in Verden eine Fahrschule. „Einmal durfte ich während einer Fahrstunde auf der Rückbank sitzen. Als der Fahrschüler bei einer Aufgabe immer wieder Probleme hatte, dachte ich spontan: ,Ich glaube, ich könnte ihm das erklären.’“ Danach habe sie immer wieder mit dem Gedanken gespielt, irgendwann den Beruf ihres Vaters zu ergreifen.

„Ich hatte zuerst aber schon noch andere Pläne.“ Die künstlerisch begabte junge Frau machte ihr Abitur an den BBS in Verden, an der Fachoberschule Gestaltung. „Ich dachte, weil ich gerne zeichne, könnte ich vielleicht ein Architekturstudium aufnehmen, aber ich habe mich dann doch in letzter Sekunde dagegen entschieden.“ Zu groß war die Sorge, sie könnte dabei die Freude am Zeichnen verlieren. „Ich wollte, dass es mein Hobby bleibt.“ Während sie erzählt, steuert sie das Fahrschulauto souverän raus aus der Stadt in Richtung Kirchlinteln.

Für die Weiterbildung zur Fahrlehrerin sei sie nach Braunschweig gezogen, um acht Monate eine Fachschule zu besuchen. Nach einer Praxiszeit als Lehreranwärterin ist Dunja nun seit einem Jahr geprüfte Fahrlehrerin. Sie arbeitet im Verdener Salmasi-Familienbetrieb, und hat bereits ungefähr 100 Fahrschüler bis zur Prüfung begleitet.

Relativ wenig Fahrpraxis, viel Einfühlungsvermögen

„Mein Vater hat mich immer wahnsinnig unterstützt, mir aber nie Druck gemacht, dafür bin ich ihm sehr dankbar“, sagt Dunja. Sie blinkt rechts, macht einen Schulterblick wie aus dem Lehrbuch – und lenkt ihren Golf 8 auf die historische Kükenmoorer Straße in Kirchlinteln.

„Ich glaube nicht, dass es ein Manko ist, dass ich selbst noch relativ wenig Fahrerfahrung habe“, sagt sie. „Denn mit viel Erfahrung kommt auch oft Nachlässigkeit.“ Dass ihre eigene Fahrschulzeit, ihre eigene Führerscheinprüfung noch gar nicht so lange zurückliegt, sehe sie eher als Vorteil. Denn sie wisse noch ganz genau, wie aufgeregt man in seiner ersten Fahrstunde oder bei seiner Prüfung sei. „Deswegen ist es mir ganz wichtig, meinen Schülern die Aufregung zu nehmen.“ Sie sei eine sehr ruhige und sanfte Lehrerin. „Ich schreie nicht, ich schimpfe nicht. Das bringt überhaupt nichts, sondern verunsichert den Schüler nur noch mehr.“

Dass es trotzdem manchmal ernste Ansagen geben muss, sei nicht zu vermeiden, erzählt Dunja, die ihren Golf mittlerweile wieder Richtung Verden lenkt. Am Steuer eines Fahrzeuges zu sitzen, das sei wie mit einem Messer durch die Küche zu laufen, habe einer ihrer Ausbilder immer gesagt. „Man kann mit einem Auto großen Schaden anrichten. Man muss keine Angst haben, aber Respekt und ein Bewusstsein dafür, dass Autofahren eben auch nicht ungefährlich ist.“

Freude über Erfolge der Fahrschüler

Sie erzählt, wie sie einmal mit einer Fahrschülerin deren erste Autobahnfahrt absolvierte. Bei jedem Aus- und Einscheren habe diese vorschriftsmäßig den Schulterblick gemacht – allerdings dabei jedes Mal „mitgelenkt“, sodass das Auto aus der Spur geriet. „Gut, ich gebe zu: Da habe ich dann so ein bisschen mein Leben an mir vorbeiziehen sehen“, sagt Dunja, die heute darüber lachen kann. „Aber an dem Tag, da musste ich meiner Schülerin deutlich machen, dass das nicht noch mal passieren darf. Ich arbeite normalerweise nicht mit Angst, aber die Schülerin musste wissen, was bei so hohen Geschwindigkeiten passieren kann.“

Aber solche Momente seien die absolute Ausnahme. Vielmehr freue sich Dunja regelmäßig, wenn es gut läuft. „Wenn es nach anfänglichen Problemen, etwa beim Einparken, irgendwann ,Klick’ macht bei den Schülern – diesen Moment liebe ich.“ Und bisher sei sie von ihren Schülern auch immer respektiert worden. „Sie wollen wirklich etwas lernen, denn sie haben ja ein Ziel, eine Motivation.“

Heutzutage werde der Führerschein für junge Leute langsam aber sicher immer unwichtiger, sagt Dunja, die mittlerweile wieder bei der Fahrschule Salmasi angekommen ist und ihren Golf perfekt einparkt. „Der ÖPNV wird immer besser, deswegen ist es manchen nicht mehr so wichtig, selbst Auto zu fahren.“ Sie ist aber überzeugt: „Einen Führerschein zu haben, das bedeutet Freiheit. Das ist ein ganz besonderes Gefühl für die Fahrschüler und ich bin dankbar, dass ich dazu beitragen kann.“ Wenn sie in der Stadt einen ehemaligen Fahrschüler am Steuer sehe, und der winke ihr fröhlich zu, dann freue sie sich und sei auch ein kleines Bisschen stolz.