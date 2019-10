Frühstück für die Ritterallee

Interessengemeinschaft wird von Klimaschützern und Verbänden unterstützt

+ © Bruns Die Verdener Fridays for Future-Gruppe mit Jakob Geweke (l.) und Jannis Klee (r.) hat sich dem Protest von Udo Paepke, Frank-Peter Seemann, Paul van Bel und Gustav Schindler (v. l.) angeschlossen. © Bruns

Kirchlinteln – Getafelt wurde gestern an der Ritterallee in Kirchlinteln. Mit einem Protestpicknick demonstrierten die Teilnehmer gegen die Rodung eines angrenzenden Waldstücks. Knapp drei Hektar Wald sollen abgeholzt werden, um dort Bauplätze zu schaffen. Eingeladen hatten der Kirchlintler Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen, BUND Verden, NABU Kirchlinteln, die von Anwohnern gegründete „Interessengemeinschaft Ritterallee“ und die Verdener Ortsgruppe von „Fridays for Future“.