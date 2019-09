Frühstück mit Live-Musik

Verdener Jazz-Tage würzen Frühstück in der Innenstadt

+ Die Lohmann-R&B-Kapelle heizte ihren Zuhörern vor dem Rathaus ein. Fotos: Niemann

Verden – „Don’t worry, be happy“: Der Aufdruck auf dem Shirt einer jungen Frau war Programm in der belebten Innenstadt und bei „Verden frühstückt“. Der Bezug zu dem musikalischen Stimmungsmacher war nur allzu treffend, denn das Freiluft-Vergnügen in der wurde vom Sound mehrerer Livebands vom Verdener Jazz- und Blues-Festival umso beschwingter.