Frühlingsgefühle im März

Verden – Kreative Aussteller aus Nah und Fern und hochwertige Exponate: Die österliche Werk-Kunst-Ausstellung im historischen Verdener Rathaus am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, bietet diesmal nicht nur die bekannt große Vielfalt, auch das Organisationsteam hat sich erweitert: Hannelore Schnitter, Renate Bertram, Bärbel Hesse und Jeanette Hammer-Coels freuen sich, dass sie mit Alexandra Bömeke, Astrid Grabe-Meyer, Ira von Koppelow sowie Tatjana Pohl gleich vier neue engagierte Mitstreiterinnen gefunden haben.

Frühlingsgefühle entstehen, wenn am dritten Märzwochenende 27 Aussteller das historische Rathausgebäude in einen lebendigen Marktplatz verwandeln. Mit ihrem gemütlichen und stimmigen Ambiente zählen die zweimal jährlich stattfindenden Werk-Kunst-Ausstellungen seit weit über drei Jahrzehnten zu den beliebtesten Märkten in der Region und das Interesse an einer Beteiligung ist bei Kunsthandwerkern nach wie vor groß.

„Wir können uns hier nicht beklagen“, sagt Hannelore Schnitter. Seit rund 20 Jahren mischt die Verdenerin im Orga-Team mit und nimmt auch aktiv als Ausstellerin an der Veranstaltung teil. Für den kommenden Termin hätten sich wieder mehr Kunsthandwerker beworben, als unterzubringen seien. „Rund ein Drittel mussten wir leider abweisen.“ Schnitter erzählt, dass manche der Aussteller zwar lange dabei seien, sie aber keinesfalls so etwas wie ein Anrecht auf Beteiligung hätten. Beispielsweise müssten sie für Besonderheiten wie die Stempel aus Meisterhand von Gerhard Peterich oder die Weidengeflecht-Erzeugnisse von Meike Norden rücken. „Das sind Hingucker, und wenn sich ein Aussteller beim Arbeiten auch noch über die Schulter blicken lässt, ist das für die Besucher noch attraktiver.“

Das Orga-Team lege Wert darauf, dasss die Besucher der Werk-Kunst-Ausstellung wieder auf einen hochwertigen Mix treffen. „Das Gros der Aussteller lebt von dem, was es produziert. Es sind Kunsthandwerker und keine Hobbykünstler. Viele haben das, was sie tun, als Beruf gelernt.“

Für das bevorstehende Osterfest werden künstlerisch bemalte und beschriftete Eier, Kränze, Dekorationen und Kerzen sowie Gebrauchs- und Dekorationsobjekte aus Glas, Goldschmiedearbeiten, Steinobjekte und Fotografien und exklusive Schreibgeräte angeboten. Erfreulich, dass die Werk-Kunst-Ausstellung auch nach wie vor sowohl der Schülerfirma der Klaus-Störtebeker-Schule als auch der Heimstätte Jeddingen ein Podium für ihre selbstgefertigten Produkte bietet.

ie Schüler verkaufen Originelles aus Holz oder Fruchtiges, die Beschäftigen der Heimstätte selbstgezogene Kerzen. In der Cafeteria im Rathausparterre bekommen die Besucher Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und frisch belegte Brötchen. Der Erlös des Eintrittsgeldes von einem Euro ist wie schon in den Vorjahren für ein soziales Kinder- und Jugendprojekt gedacht. nie