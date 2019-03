Frühlingsfest als Höhepunkt

Da kommt keine Langeweile auf – versprochen. Zahlreiche Termine bietet der Veranstaltungskalender für Senioren. Einfach mal durchblättern und mitmachen.

Verden – Seniorenbeauftragte Christine Klasen und Lena Fietkau, Stadt Verden, stellten die Veranstaltungen in der Stadtbibliothek vor. Hier findet am Dienstag, 2. April, die erste Veranstaltung statt. Von 14.30 bis 17 Uhr sind alle Interessierten dazu eingeladen, das vielseitige Angebot der Stadtbibliothek zu entdecken. Bei einem Rundgang durch die barrierefreien Räume werden die gemütlichen Arbeits- und Leseplätze, das angenehme Ambiente, die attraktive Zeitschriftenecke und das aktuelle Medienangebot erkundet.

Technikaffine Senioren und Seniorinnen werden sicher auch von den Möglichkeiten begeistert sein, die der 3D-Drucker bietet. Nach dem Rundgang gibt es Kaffee und Kuchen. Begleitet wird die gemütliche Runde von Bruno Mösch und seinen Geschichten.

Der Höhepunkt der Saison ist das beliebte Frühlingsfest der älteren Generation, zu dem das Seniorenbüro am Mittwoch, 22. Mai, von 14.30 bis circa 17.30, in den Niedersachsenhof einlädt. Wie immer erwartet die Gäste bei Kaffee und Kuchen ein buntes Unterhaltungsprogramm. Für die, auch zum Tanzen geeignete, musikalische Unterhaltung sorgen die „Armser Heidullas“. Sönke Ruge aus Dörverden bringt mit seinen Zauberkunststücken und Bauchreden die Besucher zum Lachen und Staunen. Ebenfalls zu Gast ist die Shantygruppe „Wolken, Wind und Wogen“ mit ihrem maritimen Liedgut. Zwischendurch darf natürlich auch das beliebte Bingo nicht fehlen. Zum Abschluss erfreut der „Circus Allerlei“ von Luisa Ahrens die Gäste mit Jonglage, Diabolo und anderen Kunststücken. Moderiert wird die Veranstaltung erstmals von Christine Klasen. „Ich hoffe, dass ich an diesem Tag viele Menschen begrüßen kann“, sagt sie.

„Immer sutje“ lautet das Motto der seniorengerechten Stadtführung durch Verden am Dienstag, 18. Juni. Auch für alteingesessene Verdener gibt es noch viel zu entdecken. Auf unterhaltsame Weise zeigt der Stadtführer die Stadt mit all ihrer Historie, diversen Facetten und Anekdoten. Dabei werden die Geschichten mit einer Prise Plattdeutsch wieder lebendig. Auch der Dom und das Domherrenhaus sind Teil der Führung. Treffpunkt um 15 Uhr ist an der Treppe vor dem historischen Rathaus. Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden.

Kristine Klasen und Lena Fietkau weisen zudem noch einmal auf eine interessante Veranstaltung aus dem letzten Quartal hin, für die es noch Karten gibt. Am Mittwoch, 13. März, von 14 bis circa 17 Uhr, ist Jens Hahne von der BHT Steuerberatungsgesellschaft zu Gast im Gemeindezentrum St. Nikolai, Plattenberg 40. Der Steuerexperte informiert über das Alterseinkünftegesetz, gibt zudem hilfreiche Tipps und beantwortet offene Fragen rund um das Thema Steuern. Für Kaffee und Gebäck ist ebenfalls gesorgt. Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Information. Für das Frühlingsfest kosten die Tickets fünf Euro (ab 18. März erhältlich), die Karten für alle anderen Angebote gibt es für drei Euro.

Der Seniorenkalender liegt ab sofort an den bekannten Stellen aus. Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei Lena Fietkau, Telefon 04231/12240, E-Mail lena.fietkau@verden.de sowie dienstags, von 10 bis 12 Uhr, beim Seniorenbüro, Telefon 04231/ 12340, E-Mail seniorenbuero@verden.de. Wünsche und Anregungen für kommende Veranstaltungen sind immer willkommen. ahk