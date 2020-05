Ein Frühling endet

Abschluss der Fotoaktion / Herzliches Dankeschön

+ Einen prächtigen Buntspecht hat Rainer Michael aus Ludwigslust mit der Kamera eingefangen. Duftender Lavendel blüht im Garten von Fritz Westerman.

Verden – Kein Frühling und Schuld daran trägt die Corona-Pandemie. So war im Februar mit Ausbruch von Covid-19 zu befürchten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollten dennoch in den Genuss der Jahreszeit kommen, weil viele aus Vorsicht zu Hause ausharren mussten und müssen. In einer beispiellosen Aktion und mit viel Engagement wurde die Redaktion der Verdener Aller-Zeitung über Wochen mit Fotos versorgt, die den Frühling in die Zeitung und damit auch in die Häuser bringen sollten, gefahrlos und virenfrei. Das ist uns hoffentlich ein bisschen gelungen.