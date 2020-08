Frontman mit 48 000 Euro vorneweg

Verden – Ein sehr gutes Ergebnis brachte am Wochenende die August-Online-Auktion des Hannoveraner Verbandes für Fohlen und einer einzigen Zuchtstute. Die 104 angebotenen Fohlen brachten es auf einen Durchschnittspreis von 10 185 Euro. Damit lag dieser deutlich über dem des Vorjahres, der bei der August-Auktion 9 116 Euro betragen hatte. Frontman machte seinem Namen alle Ehre und führte mit dem Spitzenpreis von 48 000 Euro den Jahrgang 2020 an.

Nach langer Zeit kam zum ersten Mal wieder ein wenig Auktionsatmosphäre auf. Das Team des Hannoveraner Verbandes hatte einen Tag vor der Auktion unter Berücksichtigung aller strengen behördlichen Vorgaben zur Präsentation der Auktionskandidaten in die Niedersachsenhalle eingeladen. Dieser Einladung waren zahlreiche Interessierte gefolgt und der Jahrgang 2020 präsentierte sich an diesem Tag prächtig. Am Sonnabend und Sonntag fielen dann die Kaufentscheidungen vor den heimischen Bildschirmen.

Der Reigen der qualitätvollen Fohlen rief großes Interesse im In- und Ausland hervor. Preisspitze war der For Romance/Dancier-Sohn Frontman (Züchter und Aussteller Dr. Lena Heidkamp, Rantzau). Nach circa 50 Geboten erfolgte der virtuelle Zuschlag für den Rappen bei 48 000 Euro an einen Hengstaufzüchter aus den Niederlanden. Aus bestem Mutterstamm kommt die Nummer eins der Preisskala der Fohlen mit Springpferdepredigree. Der Käufer ließ sich den sportlichen Braunen Chaccon du Rouet II von Chacoon Blue/Balou du Rouet (Züchter und Aussteller Gerd Janssen, Neuschoo) 20 000 Euro kosten. Vor genau einem Jahr gehörte sein Bruder bereits zu den Rohdiamanten der Fohlen-Auktion.

„Wir haben Mut bewiesen, eine so große Fohlenkollektion Online anzubieten und freuen uns für unsere Züchter über den Erfolg“, sagte der Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes Wilken Treu. Die Preisstruktur konnte sich sehen lassen. 35 Fohlen kosteten mehr als 10 000 Euro. Internationale Kunden sicherten sich 29 Zukunftshoffnungen. Jeweils fünf von ihnen werden eine neue Heimat in den USA und in Großbritannien finden. Je vier Fohlen gehen nach Österreich und Spanien, zwei in die Schweiz und je ein Fohlen nach Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Züchter aus unserer Region erhielten für ihre Fohlen folgende Preise und waren damit sicher zufrieden: Hans-Joachim Burdorf (Verden) für ein Hengstfohlen von Escamilio/Fiorano 8 500 Euro, Harry Heitmann (Kreepen) für ein Hengstfohlen von Fusionist/Don Index 6 250 Euro, Dr. Hirnich Köhne (Oyten) für ein Hengstfohlen von Dohnanyi/Floratio 4 750 Euro, Jörn Kusel (Visselhövede) für ein Hengstfohlen von Ogano/Calido 6 000 Euro, Hartmut Kettelhodt (Kirchlinteln) für ein Stutfohlen von Despacito/Londontime 5 000 Euro, Heinrich Heemke (Kreepen) für ein Hengstfohlen von Viva Gold/Bonifatius 6 750 Euro, Dr. Tanja Lehmann (Ottersberg) für ein Hengstfohlen von Fidertanz/Raphael 6 750 Euro, Jörn Kusel (Visselhövede) für ein Stutfohlen von Colman/Levisto 6 250 Euro, BG Hahne/Schneider (Kirchlinteln) für ein Stutfohlen von Colman/Quadrigus M 6 250 Euro und die BG Wolfgang Lutz Dr. Hilmar Meyer-Kulenkampff für ein Stutfohlen von Contendro I/Heraldik 7 250 Euro.

Nur eine einzige Zuchtstute bereicherte das Angebot: Tragend vom Burg-Pokalsieger Vitalis wurde die Quantensprung/Lauries Crusador xx-Tochter Hannoveraner .Prämien Anwärterin Quilea (Züchter Hans-Jürgen Lietz, Emmendorf, Aussteller Brigitte Trabertshofer, Bonn) für 12 000 Euro verkauft. Weitere Informationen zu der August-Online-Auktion 2020 gibt es im Internet unter www.hannoveraner.com jho