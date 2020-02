Freundlichkeit und klare Singstimme

Verden - Von Dezember 2018 bis Dezember 2019 war Anne Elise Hallwaß als Vikarin in der Gemeinde St. Johannis tätig und hat jetzt ihre zweite Ausbildungsphase beendet. Jetzt wurde sie in einem Gottesdienst verabschiedet, den sie noch einmal gemeinsam mit Pastor Marco Stenzel gestaltete. Anschließend konnten sich die Gemeindemitglieder im Seitenschiff bei Kaffee persönlich von Anne Elise Hallwaß verabschieden.

Vom Gottesdienst über Beerdigungen, Taufen, Seelsorge, Unterricht bis hin zur Arbeit im Kirchenvorstand habe Hallwaß als Vikarin alle Felder der Gemeindearbeit kennengelernt, sagte Pastor Stenzel in seiner Abschiedsrede. Nun sei sie für ihren „Traumberuf seit Kindheitstagen“ fertig ausgebildet und habe ihr Handwerkszeug bestens gelernt. „Ihre Freundlichkeit, das Strahlen und die klare Singstimme wird uns in guter Erinnerung bleiben“, so Stenzel. Auch das Saxophon- und Geigenspiel der scheidenden Vikarin habe die Gemeinde in den vergangenen Monaten bereichert.

„Ich bin dankbar, wenn ich zurückblicke und nehme viel mit für meinen weiteren Weg“, sagte Hallwaß. Als eine wichtige Erfahrung bezeichnete sie die Ökumenischen Bibelgesprächsabende, von denen sie einen eigenverantwortlich organisiert hat. „Es war schön zu sehen, dass man mit Glaubensgeschwistern fruchtbare Gespräche führen kann“, sagte sie.

Des Weiteren sei es eine Herausforderung gewesen, eine Gemeinde zu leiten. Hier habe sie sich von ihrem Mentor, Pastor Stenzel, viel für ihre spätere Berufspraxis abschauen können. Auch die lebendigen Gottesdienste, die sie gemeinsam mit der Gemeinde gefeiert hat, würden ihr in guter Erinnerung bleiben, betonte Hallwaß. „Die Glaubensgemeinschaft wird hier gelebt. Ich wünsche mir, dass Gottes Geist in dieser Gemeinde weiter weht.“

Sie wünsche und hoffe durch die gemeinsame Zeit auch in Zukunft weiter mit St. Johannis verbunden zu bleiben.

Anne Elise Hallwaß wurde im Januar Mutter und geht deshalb für ein Jahr in Elternzeit, bevor sie ihre Arbeit als Pastorin aufnimmt. ahk