Freudiges Wiedersehen 50 Jahre nach der Schulentlassung

Für die Schüler des Abschlussjahrgangs 1969 der Realschule Verden – jetzt Verdener Campus – gab es nach 50 Jahren ein freudiges Wiedersehen. Von 35 Ehemaligen waren über 20 aus dem ganzen Bundesgebiet zum Treffen gekommen. Zur Freude aller nahm sogar ihr ehemaliger Klassenlehrer, Pal Szabo, teil. Das Programm sah dann den Besuch des Domherrenhauses und ein gemeinsames Abendessen vor. Im Akzent-Hotel Höltje schwelgten die Pennäler von einst in Erinnerungen. Dazu wurden Lieder ausschließlich aus dem Jahr 1969 gespielt, Filme aus jener Zeit gezeigt und ein 50er-Jahre-Quiz veranstaltet. Nach dem Wiedersehen wurde die nächste Zusammenkunft bereits für 2025, also in fünf Jahren verabredet. Einige aus der näheren Umgebung wollen sich in Zukunft auch zwischendurch in Verden treffen. NIE/Foto: Niemann