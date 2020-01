Verdener Männerchor blüht unter neuer Leitung auf

Verden – „Eine gute Allgemeinstimmung und die Freude auf zukünftige Aufgaben prägen das Chorleben, obwohl uns die Überalterung durch den permanent steigenden Altersdurchschnitt einige Sorgen bereitet. Allerdings ist das kein Problem von uns alleine, sondern von vielen Vereinen. Insofern befinden wir uns in guter Gesellschaft, immer in der Hoffnung auf Besserung.“ So schilderte der Vorsitzende des Verdeners Männerchores, Rainer Heitmann, die aktuelle Situation bei der Jahreshauptversammlung.

Ein Wermutstropfen in 2019 war, dass im Juni der bis dahin amtierende Chorleiter die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufkündigte. Im Spätsommer gelang es aber, vorübergehend einen Nachfolger zu finden: Anna Koch-Zimmermann übernahm vorerst bis zum Adventskonzert die Chorleitung. Die Vakanz bis zur Übernahme wurde durch interne Hilfe überbrückt. Das brachte nach den Worten Heitmanns eine positive Grundstimmung, die sich mit der neuen Leiterin fortsetzte.

„Die Teilnahme der Sänger an den Chorabenden verbesserte sich wieder zusehends und ist aktuell als sehr gut zu bezeichnen“, zog Heitmann eine zufriedenstellende Bilanz. „Anna hat uns mit neuen Liedern und ihrer freundlichen Art den Spaß am Singen wiedergebracht. Gemeinsam wurde ein Adventskonzert vorbereitet, das beim Publikum viel Anklang gefunden hat“, hob Heitmann hervor. Sie bleibe dem Chor zunächst erhalten und die Sänger hofften, dass sie sich zu einem unbefristeten Vertrag mit dem VMC entschließen könne.

Rainer Heitmann erinnerte an die Aktionen des vergangenen Jahres, in dem neben den Chorabenden die Geselligkeit eine große Rolle gespielt habe. Bedingt durch die Probleme in der Leitung habe es nur wenige öffentliche und halböffentliche Auftritte gegeben. Die von Gustav Stockes mit seinem Team organisierte Reise nach Thüringen sei ein voller Erfolg gewesen.

Sorge bereitet dem Vorstand die Organisation um das Vereinsheim Bella-Vista, da der Hausverwalter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. „Hier und bei anderen organisatorischen Erfordernissen wird der VMC neue Wege beschreiten müssen, damit unser schönes Sängerheim in einem guten Zustand gehalten wird“, so Heitmann. Aber auch die Haus- und Reinigungsdienste müssten so organisiert werden, dass die Außenanlagen in einem vorzeigbaren Zustand blieben. Das seien kurzfristig Themen für die Vorstandsarbeit.

Der Gesang sei derzeit nicht das Problem des Chores. Die Beteiligung der letzten Monate sei gut und die Chorleiterin führe ein überaus freundliches Regiment. Alle Sänger hätten Spaß am Singen, was an der Gesangsqualität festgestellt werden könne, die nachweislich besser geworden sei. Schließlich appellierte Heitmann an die Sänger, durch Umsicht und noch mehr Eigeninitiative dafür zu sorgen, dass diese Gemeinschaft weiter funktioniert.

Bei den anstehenden Wahlen wurden im geschäftsführenden Vorstand der erste Vorsitzende und der Schatzmeister Horst Menzen in ihren Ämtern bestätigt, ebenso die zu wählenden Mitglieder des erweiterten Vorstandes. Außerdem wurde noch über eine neue Satzung abgestimmt, die erforderlich geworden war, weil einige Formulierungen nicht mehr dem aktuellen Steuerrecht entsprachen.

Schließlich sprachen der Vorsitzende seitens des VMC und für einige Jubilare auch Richard Rust für den Chorverband Niedersachsen-Bremen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft aus: Bei den Aktiven wurden Erich Braun und Wolfgang Reichelt für 50 Jahre, Horst Lüdemann für 40 Jahre und Manfred Bock für 25 Jahre ausgezeichnet. Eine Ehrung für Eberhard Block soll später erfolgen. Aus den Reihen der Förderer wurde Karl Rosebrock für 40 Jahre ausgezeichnet, später geehrt werden Günther Klose und Helmut Söhn sowie für 25 Jahre Jonny Behrens und Jörg Bellinghausen.