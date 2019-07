Freispruch beim Tierquälerei-Prozess

Amtsgericht: Pferdezüchter verursacht kein erhebliches Leiden / Staatsanwaltschaft: Berufung

Verden – Vom Vorwurf der Tierquälerei wurde gestern am Amtsgericht Verden ein 42 Jahre alter Pferdezüchter und -ausbilder aus dem Kreis Goslar freigesprochen. Nach Überzeugung der Strafrichterin hat sich der Vorwurf bestätigt, dass er bei der Hengstkörung 2016 in Verden einem Hengst die Hinterbeine im Bereich des Röhrbeins mit Klebeband umwickelt und so Leiden verursacht hat. Jedoch hatte sie Zweifel, dass das in erheblichem Maß war.