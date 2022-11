Nach Überfall auf 81-Jährige: Landgericht verurteilt zwei Verdener

Von: Wiebke Bruns

Blick auf die beiden Angeklagten und die Verteidiger. Beim Prozessauftakt hatte Wolfgang Struif Anwalt Dr. Jürgen Meyer vertreten, rechts Jakob Struif. © Bruns

Auf den Tag genau sieben Monate nach dem Überfall auf eine 80 Jahre alte Frau in Dauelsen sind gestern Nachmittag am Landgericht Verden zwei 21 und 28 Jahre alte Angeklagte zu Freiheitsstrafen in Höhe von vier Jahren und zehn Monaten sowie viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Angesichts unterschiedlicher juristischer Bewertungen in den Plädoyers erscheint eine schnelle Rechtskraft des Urteils fraglich.

Verden – Es war der 1. April, ein Tag, an dem Schabernack getrieben wird, so Staatsanwältin Silvia Lühning in ihrem Plädoyer. Doch diese Tat war kein Scherz und der Tag ein besonderer für das Opfer, weil es der Todestag ihres Mannes ist.

Sie schubsten und zerrten die Seniorin über mehrere Etagen

Und dann sah sich die Frau mittags plötzlich zwei maskierten Räubern gegenüber, von denen einer ihr eine Waffe zeigte und der andere sie erst in der Garage aus dem Auto zog und sie dann durch das große Haus über mehrere Etagen schubste und zerrte. „Alleinstehend, 80 Jahre, gehbehindert, mit einem Rolllator auf jeder Etage“, hob die Staatsanwältin hervor.

Unstrittig, dass die Richtigen auf der Anklagebank saßen. Beide Verdener waren damals noch in dem Wohnhaus festgenommen worden. Als „absoluten Glücksfall“ bezeichnete es Richterin Anja Bederna als Vorsitzende, dass ein Nachbar im Homeoffice die Täter auf dem Grundstück gesehen und sofort die Polizei alarmiert hatte.

„Beide hatten Schulden. Die Geldverleiher haben Druck gemacht“, so Bederna. Vorrangiges Ziel sei ein Einbruch gewesen, dies glaubte die Kammer den Angeklagten. Aber die ungeladene Schreckschusswaffe hatten sie dabei. Der Plan, jemand zu überwältigen, sei vorher schon in Betracht gezogen worden, stellte die Richterin am Dienstag fest.

Beute: 425 Euro Bargeld und Schmuck

Anders als die Verteidiger Dr. Jürgen Meyer und Jakob Struif, die auf einen Versuch hinaus wollten, sah die Kammer, genauso wie die Staatsanwältin, den schweren Raub als vollendet an. „Die Wegnahme war vollendet“, sagt die Vorsitzende über die Beute, die 425 Euro Bargeld und Schmuck umfasste.

In der Gesamtschau kein minderschwerer Fall. „Wir haben eine alleinstehende Frau, die gezielt ausgesucht wurde. Ein Raub im ureigenen Schutzbereich. Zu Hause darf ich mich sicher fühlen“, so die Begründung.

Allerdings folgte die Kammer den Ausführungen der Verteidiger und wertete die Bemühungen der Angeklagten um einen Täter-Opfer-Ausgleich strafmildernd. Deren Entschuldigungen in Form von Briefen und persönlich an das Opfer in der Verhandlung sowie die Zahlung von 5 000 Euro an das Kinderhospiz Löwenherz. Geld hatte die heute 81-Jährige abgelehnt, aber signalisiert, dass ihr die Stiftung am Herzen liege.

Eine „bemerkenswerte Zeugin“

Entgegen dem Antrag der Staatsanwältin kam bei dem 21-Jährigen das mildere Jugendstrafrecht zur Anwendung. „Über die Reifeverzögerungen kann man trefflich streiten“, merkte die Vorsitzende dazu an. Sie stellte aber zugleich fest: „Er hat weder Respekt vor dem Eigentum anderer Leute noch vor der Unversehrtheit.“

„Die Angeklagten können froh sein, dass die Tat so ausgegangen ist. Ein Sturz oder Herzinfarkt sind nicht besonders fernliegend, wenn man so eine Tat begeht“, sagte Bederna mit Blick zu den Angeklagten. Das Opfer bezeichnete sie dabei als „eine bemerkenswerte Zeugin“. Sie habe geschildert, was passiert ist und welche Angst sie hatte, habe aber auch betont, dass nicht mehr passiert sei.

Die Haftbefehle bleiben aufrechterhalten. Das bedeutet: Fortsetzung der Untersuchungshaft – auch ohne rechtskräftiges Urteil.