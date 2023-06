40-fache Freiheitsberaubung? Busfahrer lässt Kinder nicht aussteigen

In Verden sind offenbar mehr als 40 Kindern während eines Fahrerwechsels in einem Bus eingeschlossen gewesen. (Symbolfoto) © Imago Images/Shotstop

Rund 40 Kinder in einem Schulbus. So weit, so ungewöhnlich. Doch was, wenn keines von ihnen das Fahrzeug verlassen darf? So offenbar geschehen in Verden.

Verden – Die Polizei Verden war am Freitagmittag im Einsatz. Anlass war ein Vorfall auf der Heimfahrt eines Schulbusses, der derzeit noch weiter aufgeklärt wird, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Fahrzeug eines Verdener Busunternehmens war den ersten Informationen zufolge mit mehr als 40 Kindern besetzt und fuhr von der Grundschule in Verden-Dauelsen kurz vor 13.30 Uhr los. Die Fahrt dürfte aufgrund dichten Verkehrs und eines Innenstadtstaus deutlich länger als normalerweise gedauert haben.



Den Erkenntnissen zufolge sollte ein Fahrerwechsel auf dem Parkplatz eines Discounters in der Groß Hutberger Straße in Verden-Hönisch erfolgen und der 58-jährige Busfahrer abgelöst werden. Während des Wartens auf den Ersatzfahrer wurden die Kinder den Schilderungen zufolge von dem 58-Jährigen nicht aus dem Bus gelassen. Der genaue Hintergrund des Fahrerwechsels sowie insbesondere der Grund für die versperrten Türen werden derzeit noch ermittelt, so die Polizei. Auch der Zeitraum, in dem die Kinder den klimatisierten Bus nicht verlassen konnten, ist noch Gegenstand der Erhebung, könnte jedoch den vorliegenden Informationen zufolge zwischen 10 und 30 Minuten liegen.



Kinder in Schulbus: Verdacht der Freiheitsberaubung in Verden

Körperliche Verletzungen der Kinder sind den hinzugerufenen Beamten der Polizei Verden nicht bekannt. Gleichwohl waren sowohl Kinder als auch mittlerweile eingetroffene Eltern aufgelöst und aufgebracht.

Die Polizei hat vor Ort bereits zahlreiche Personaldaten und Informationen von Kindern und Eltern aufgenommen, um den Vorfall aufzuklären. Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung wurden gegen den Busfahrer eingeleitet. Angaben von Eltern betroffener Kinder, die nicht oder nicht mehr vor Ort waren, nimmt die Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 entgegen.

Zuletzt hatte es im Kreis Verden immer wieder Schulbus-Ausfälle gegeben. Nun wurde dort die Lizenz neu vergeben. Zum 1. August übernehmen die Allerbus, von Rahden und Vonau den Großteil der Linien.