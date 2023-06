Verwell in Verden: Freibad-Spaß trotz grauen Himmels

Von: Florian Adolph

Selbst unter grauem Himmel sind ein paar Schwimmer schon im Außenbecken unterwegs. Mitarbeiter Arne Lindhorst hofft auf besseres Wetter. © Adolph

Im Verwell in Verden ist die Sommersaison angelaufen. Allerdings ist manch einem das Wasser im Außenbereich noch zu kalt.

Verden – Auch wenn es mit dem grauen Himmel kein Freibadwetter war, haben am letzten Pfingstferientag bereits einige Gäste den Vormittag im Außenbereich des Verwells verbracht. Einige Jungen sprangen hier vom Einer ins Wasser, ein anderer beschwerte sich dort, dass das Wasser noch etwas kalt sei. Auf den Außenbahnen schwammen Nadja Stührmann und ihre siebenjährige Tochter Marie-Luise ihre Runden. Sie fand, das Wasser sei schon warm genug.

„Wir schwimmen eine halbe Stunde Bahnen und gehen dann ins Erlebnisbecken“, erzählte Stührmann. Auch in der vorigen Woche seien sie dafür bereits morgens im Verwell gewesen. Auf die Frage, ob sie Spaß habe, antwortete die kleine Marie-Luise mit einem klaren „Ja“, bevor sie sich hurtig auf den Weg zum Erlebnisbecken machte.

Vor Kurzem erst ist im Verwell die Sommersaison gestartet (wir berichteten), so der Mitarbeiter und stellvertretende Betriebsleiter Arne Lindhorst. Der Beginn gestaltet sich nun allerdings etwas ruhiger – dem Wetter ist’s geschuldet. Auch am Tag der Eröffnung war es noch nicht so schön wie erhofft, dennoch seien zwischen 8 und 10 Uhr immerhin um die 60 Gäste gekommen.

Am langen Pfingstwochenende war da schon mehr los. Am Montag zählte das Verwell-Team über den Tag verteilt etwa 1 000 Besucher. „Die Gäste haben den Innenbereich gut genutzt. Für draußen war der Wind noch etwas zu kalt. Ein Glück, dass wir einen Wallbereich haben“, bemerkt Lindhorst.

Auch an diesem grauen Dienstagvormittag waren weit mehr Gäste drinnen zu finden als in den Außenbecken. So auch Jenny Pinnow, die mit ihren Kindern und ihrer Freundin sowie deren Kindern das Verwell besuchte. Sie seien zum ersten Mal in diesem Jahr im Erlebnisbad, erzählte Jenny. „Wir wollten den letzten Pfingstferientag noch nutzen.“



Ihre Kinder haben schon ihren Spaß. „Wir sind gerutscht“, „Wir haben ticken gespielt“, „Wir waren draußen“, redeten sie durcheinander. Draußen sei ihnen das Wasser noch zu kalt, aber „man konnte drinnen schwimmen“, so die Kinder. Auch Jenny Pinnow blieb lieber noch im Innenbereich.



Die Neubeschichtung des Erlebnisbeckens, über die die Verdener Aller-Zeitung kürzlich berichtete, konnte übrigens vor Eröffnung erfolgreich abgeschlossen werden, so Lindhorst. Er berichtete des Weiteren, dass für diese Saison noch circa 80 Kurse geplant seien – von Anfänger-Schwimmkursen über Aqua-Fitness, Wassergymnastik und Babyschwimmen bis hin zur Schwangerschaftsgymnastik.

Natürlich hoffen Arne Lindhorst und auch die anderen Mitarbeiter im Verwell nun auf gutes, warmes Wetter und freuen sich auf einen Sommer ohne Einschränkungen durch die Pandemie.



Das Freibad hat montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.