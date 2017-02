Landkreis - Der 8. März ist Internationaler Frauentag. Unter dem Titel „Frauenrechte sind Menschenrechte“ lädt aus diesem Anlass das Frauenbündnis Internationaler Frauentag im Landkreis Verden zu drei Veranstaltungen ein. Neben einer Autorinnenlesung zum Thema Peinlichkeiten und Macht im Rathaus Langwedel erwartet die Gäste ein religionsübergreifendes Lyrik-Konzert im Achimer Kulturhaus und ein bewegender Filmabend in der Kreisvolkshochschule Verden, der Flüchtlingsfrauen in einer Notunterkunft zu Wort kommen lässt, heißt es in einem Prsssetext.

„Die Rechte von Frauen werden in vielen Ländern Europas und der Welt, vor allem unter dem Einfluss von Kriegen, Flucht und Gewalt, massiv missachtet“, so die Veranstalterinnen.

Die Rechte von Frauen und Mädchen seien ein unveräußerlicher und untrennbarer Bestandteil der universellen Menschenrechte. Daran erinnert das Bündnis. Ihm gehören die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, das Frauenhaus Verden, die Agentur für Arbeit Nienburg-Verden, die Kreisvolkshochschule Verden, der Ver.di- Ortsfrauenrat Verden und der Kreisfrauenrat an.

Exil und Einsamkeit

Alle gemeinsam laden am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr zu der Lesung „Sex. Macht. Spaß. Und Probleme“ mit der Autorin und Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski ins Rathaus Langwedel ein. In ihrem Buch „Untenrum frei“ erzählt Stokowski, Jahrgang 1986, von den kleinen Dingen, über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden könnten. Karten gibt es im Vorverkauf bei den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und in der Buchhandlung Rohrberg in Langwedel.

„Nathans Töchter. Dichterinnen im Dialog zwischen Orient und Okzident“ ist das Lyrik-Konzert mit Cathrin Alisch am Montag, 6. März, um 19.30 Uhr im Achimer Kasch überschrieben. Wie erleben Frauen Gewalt und Krieg, Flucht, Vertreibung, Exil und Einsamkeit? Welche Worte finden sie für Sehnsucht, Suche, Liebe, und welchen Halt finden sie in ihrer jeweiligen Religion? Wie beschreiben sie die Schönheit der Natur, wie ihre Verwurzelung darin und wie ihre Wünsche an die Zukunft? Die Berliner Künstlerin Alisch trägt Texte christlicher, jüdischer und muslimischer Dichterinnen vor, die auf oft leise Weise Kraft und Verletzlichkeit zugleich zeigen. Karten sind über den Kasch-Ticketservice sowie in der Tourist-Info Achim erhältlich.

Am Donnerstag, 9. März um 19 Uhr wird in der Kreisvolkshochschule Verden der Film „Stimmen der Flucht“ gezeigt. In dem Film – entstanden in Norddeutschlands größter Notunterkunft Camp Fallingbostel-West – erzählen geflüchtete Frauen in Originaltönen mit deutschen Untertiteln ihre persönlichen Geschichten. Sie berichten über ihre Fluchterlebnisse, ihr jetziges Leben und ihre Zukunftspläne. Der Eintritt zum Filmabend mit anschließender Diskussion ist frei. Anmeldungen sind bei der KVHS unter 04231/15-144 oder bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises unter 04231/ 15-477 möglich.

