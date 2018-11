Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke referiert im GaW

„Frauen sind oft sogar rassistischer“

Verden - Als Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage bezieht das Gymnasium am Wall immer wieder klar Stellung gegen rechts. Auf Initiative der Referendarin Lea-Marie Strömer war jetzt die Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke zu Gast in der Schule. Röpke stammt aus der Region und wurde durch ihre Insider-Reportagen zum Thema Neonazismus überregional bekannt. In ihrem Vortag vor Zehntklässlern des GaW ging es vor allem um die Frauen in der rechten Szene. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Wabe.