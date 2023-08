„Frauen risikobewusster, Männer kopfloser“

Von: Heinrich Kracke

Flankiert von Min von Cramer und Claus von Cramer stattete Minister Andreas Philippi dem Verdener Gründer-Unternehmen Startklar einen Besuch ab. © Kracke

Überraschende Erkenntnisse bekam Niedersachsens neuer Gleichstellungsminister Andreas Philippi bei einem Besuch des Verdener Gründer-Unternehmens Startklar präsentiert.

Verden – Ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt als Sozialminister, und damit als Gleichstellungsminister, nicht unwahrscheinlich, dass Andreas Philippi nach diesen gut sechs Monaten gestern zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Dem Verdener Gründer-Unternehmen Startklar stattete er im Rahmen seiner Sommertour einen Besuch ab – und hier der Initiative „FrauenStärken+“. Ein halbes Dutzend Gründerinnen und jene, die es werden wollen, saßen ihm im Halbkreis gegenüber. Und schon waren sie da, diesmal die Fragen, die er hatte.

Fragen, genaugenommen Reaktionen, die sich seit geraumer Zeit durchaus türmen. Im Zuge der Rochade in der niedersächsischen Landesregierung fand sich der gelernte Notfallmediziner und Chirurg plötzlich in ungewohnter Rolle wieder. Er als erstmals ein Mann in der Rolle des Gleichstellungsministers in der rund 25-jährigen Geschichte dieser Position. „Einerseits war damals von Notlösung die Rede, andererseits haben aber auch Frauen gesagt, vielleicht ganz gut, wenn mal ein Mann diese Aufgabe übernimmt“, berichtete Philippi über die Anfänge.

Bei Startklar stand er jetzt vor der Frage, sagte er, sind die Entscheidungen, die ein Mann trifft, sind sie überhaupt allgemeingültig. Wie lange sie gebraucht habe von der ersten Idee der Selbstständigkeit bis zum Entschluss, tatsächlich in die Verantwortung zu gehen, formulierte der Minister in die Runde. „Brauchen Frauen tatsächlich länger für diese Entscheidung? Sind sie vorsichtiger?“ Die Antwort kam von jemandem, die es wissen muss, von Projektleiterin Min von Cramer. Und sie kam wie aus der Pistole geschossen. „Ja, Frauen sind risikobewusster, Männer sind kopfloser.“ Firmengründungen von Frauen seien deshalb aus gutem Grund erfolgreicher. Eine Erkenntnis, die sich auf bemerkenswerte Zahlen stützt. 750 Frauen wandten sich in den vergangenen zehn Jahren an Startklar, nahmen an Workshops teil und ließen sich coachen. 62 Prozent hätten sich nach allem Abwägen schließlich für eine Selbstständigkeit entschieden.

Zu den ersten, die diesen Schritt gingen, gehört Rebecca Pflug. Als Pferdedentalpraktikerin ist sie tätig, als Pferdezahnärztin also. „Wie kann ich mehr Kunden bekommen? Welches Potenzial finde ich vor? Diese Fragen wurden vor allem beim Einzelcoaching geklärt“, berichtete sie. Aber die Unterstützung von Startklar fand auch in gesellschaftspolitischen Angelegenheiten statt. „Lass dich doch lieber anstellen. Geh einem sicheren Broterwerb nach, das war es, was sie bei uns zu Hause sagten“, sagte Pflug. Unvoreingenommener sei bei Startklar über dieses schwierige Thema gesprochen worden, die Diskussionen hätten schließlich zu ihrer Entscheidung geführt. Ähnliche Erfahrungen sammelten Marketing-Fachfrau Mareike Pianca, Lektorin Susanne Schuster, Bioladen-Betreiberin Franziska Arnold, die angehende Hausärztin Nicole Abdelhadi und Antje Knoop von Hase-Design.