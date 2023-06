Bilderbuch des Jahres im Landkreis Verden: Frau Doktor Huhn erobert die Herzen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Bilderbücher des Jahres stellen Katrin Kobal (r.) und Karin El-Haj vor. © Haubrock-Kriedel

Kita-Kinder aus 22 Einrichtungen im ganzen Landkreis Verden haben das Bilderbuch des Jahres gewählt. Sieger ist der Titel „Wo tut´s denn weh?“.

Verden – In 22 Kitas im Landkreis Verden und sogar noch etwas darüber hinaus wurde seit Anfang des Jahres fleißig vorgelesen. Die Kinder hatten die spannende Aufgabe, aus 20 im zurückliegenden Jahr erschienenen Kinderbüchern ihr „Kinderbuch des Jahres“ zu wählen. Bereits seit weit über zehn Jahren gibt es diese vom Förderkreis der Stadtbibliothek unterstützte Aktion in Kooperation mit der Buchhandlung Heine. Das Ergebnis wurde am Dienstag im Beisein vieler kleiner Juroren in der Stadtbibliothek verkündet.

Am besten gefiel den Kindern das Buch „Wo tut´s denn weh?“ von Ninette Sarnes. Es erzählt von Frau Dr. Huhns fröhlicher Arztpraxis. Schon im Wartezimmer ist da was los. Herr Bär hat zu viel Sahnetorte gegessen, jetzt hat er Bauchweh. Die Anti-Grummel-Tropfen helfen bestimmt. Frau Giraffe ist den ganzen Tag mit ihrem Cabrio gefahren. Jetzt hat sie Halsschmerzen. Frau Dr. Huhn verordnet ihr schön warmes Rotlicht. Und Frau Igel hat Herzschmerz. Sie hat sich aus Versehen in eine Bürste verliebt. Frau Dr. Huhn weiß, dass Frau Igel eine Brille braucht. So hat die fröhliche Ärztin für jeden ihrer Patienten die beste Medizin.

Auf den zweiten Platz wählten die Kinder „Ella spricht 1000 Sprachen“ von Madlen Ottenschläger. Das fantasievolle Bilderbuch weckt die Lust am Mitreimen, -sprechen und Sprachenerfinden. Ella spricht Schreiisch, wenn sie wütend ist, Reimisch, wenn Oma sie in die Kita bringt, Flüsterisch, wenn sie ihrem Freund Sami ein Geheimnis erzählt und noch viele weitere Sprachen.

Den dritten Platz in der Gunst der Kinder teilen sich gleich drei Bücher. In „Finde Ferdi“ von Mike Boldt geht es um ein lustiges Versteckspiel mit dem Bären Ferdi, der sich unglaublich schlecht tarnen kann. Ebenfalls auf Platz drei landete „Dieses Buch ist leer“ von Daniel Fehr. Ist dieses Buch wirklich leer oder gibt es darin vielleicht doch etwas zu entdecken? Genauso beliebt bei den Kinder ist „Das große Schimpfen“ von Michael Escoffier. Puddingpups, knallige Knatterkirsche, matschiger Miesmuffel – in Schimpfhausen ist wieder der große Schimpfwort-Wettbewerb, aber nur wer fair ist, gewinnt den Pokal.

Bevor die stellvertretende Leiterin der StadtbibliothekKatrin Koball und Karin El-Haj von der Buchhandlung Heine das Ergebnis bekanntgaben, gab es noch eine Überraschung für die Kinder. Kinderbuchautor Jörg Isermeyer war gekommen und las zwei Kapitel aus seinem Buch „Dachs und Rakete – ab in die Stadt“. Gespannt lauschten die Kinder dem Abenteuer des dicken Dachses und seiner kleinen Freundin, der Schnecke Rakete. Beide müssen plötzlich umziehen, denn dort, wo sie bisher wohnten wird ein Freizeitpark gebaut. Bei ihrer Suche nach einer neuen Bleibe geht natürlich so einiges schief. Gut, dass der Dachs so erfinderisch ist. Isermeyer las die Geschichte mit viel Witz und untermalte die Szenen akustisch mit dem Akkordeon. Das gefiel den Kindern, sie hörten gespannt zu und hatten ihren Spaß. „Das Buch ist so cool“, schwärmte eines der Kinder. Bevor es zurück in die Kita ging, konnten sich die kleinen Leseratten noch eine Autogrammkarte von Jörg Isermeyer abholen.