Besitzer von Katzen aus Luttum gesucht

Verden - Franz, noch ein wenig schüchtern, muss aufpassen, sonst ist der Futternapf leer und sein Inhalt samt und sonders im Magen der zutraulichen Franka gelandet.

Die beiden Stubentiger, die sich sehr ähnlich sehen, sind am 30. Januar im Tierheim in Verden-Walle abgegeben worden, nachdem man sie zusammen in Luttum, an der Bgm.-Hogrefe-Straße, gefunden hatte. Weil Kater und Katze einen sehr gepflegten und gut genährten Eindruck machen, geht Janina Grube, stellvertretende Leiterin des Tierheims, davon aus, dass die beiden nicht lange draußen herumgestreunt sind.

Sie hofft, dass es sich bei den Katzen um zwei Ausreißer handelt, die von ihrem Besitzer vermisst werden. Wer etwas über die Tiere weiß oder sich für sie interessiert, kann sich unter Telefon 04230/942020 mit dem Tierheim in Verbindung setzen. -