Ein Frankenkrieger fürs Museum

Der fränkische König, Karl der Große, führte 772 bis 804 Krieg gegen Sachsen. Ein Höhepunkt der Auseinandersetzung war das sogenannte Blutgericht von Verden im Jahre 782. Niemand weiß, ob es tatsächlich je stattgefunden hat. Im Domherrenhaus liegt aber ein Zeugnis aus dieser Zeit in originaler Form.

VON VOLKMAR KOY

Verden – Dieser Spangenhelm eines Frankenkriegers wird seit geraumer Zeit in einer Vitrine im Ausstellungsraum „Stadtgeschichte“ präsentiert. Er war 1910 in einem Moor bei Verden gefunden worden und gilt heute als eines der wertvollsten Ausstellungsstücke in dem Museum an der Unteren Straße. Nun hat der Helm Gesellschaft bekommen.

Da spielte allerdings der Zufall kräftig mit. Dr. Björn Emigholz, Leiter des Museums, erhielt einen Anruf vom Chefrestaurator des Heidelberger kunstgeschichtlichen Museums, Georg Nußbaum, der den Verdener Helm ohne Nackenschutz und Inlet ausgemessen hatte und nun mitteilte, dass er in seiner Privatwohnung die Replik eines Frankenkriegers mit voller Ausrüstung stehen habe. Nußbaum wollte in Rente gehen und den Krieger loswerden. Da war natürlich Verden die erste Adresse. Emigholz hatte nur noch die Konditionen dafür auszuhandeln und die Transportkosten zu ermitteln.

Der Wirtschaftsförderkreis Domherrenhaus unter der Präsidentschaft Wolfgang Reichelts zückte natürlich sofort das Portemonnaie und kurz darauf flossen rund 3000 Euro nach Heidelberg. Im Umkehrschluss kam die Nachbildung des Frankenkriegers im Museum an. Und jetzt steht der Krieger direkt neben dem Spangenhelm in der Vitrine im Erdgeschoss. Der Besucher kann jetzt neben der von einem Prager Waffenschmied angefertigten und feuerverzinnten Kopie des Helms auch ein neun Kilogramm schweres Kettenhemd bewundern. Zur Ausrüstung zählen ferner ein Kettennackenschutz für den Helm, eine hangwebte Wolltunika, ein Ledergürtel mit fränkischer Schließe, eine Schwertklinge mit Scheide und Schulterriemen sowie eine Lanze mit handgeschmiedeter Spitze sowie ein Schild mit Buckel.

Klar ist, dass es sich um einen fränkischen Elitesoldaten handelt, betont Emigholz. An dem Modell wird überdies anschaulich demonstriert, dass die Waffentechnik der Franken der der Sachsen weit überlegen war. Nicht zuletzt deshalb waren viele Kreuzzüge Karls des Großen offenbar im Endergebnis Selbstläufer und von Erfolg gekrönt.

Museumsassistentin Gabriele Müller hat den Ausstellungsraum umgestaltet.