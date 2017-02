„Fracking-Gesetz ein eiliger Kompromiss“

Landkreis - Die Folgen der Erdgasförderung und die Fördermethode des Frackings waren das Thema eines Informationsabends, zu dem die BUND-Kreisgruppe Verden gemeinsam mit der Bürgerinitiave Walle gegen Gasbohren in das Alte Schulhaus in Verden-Dauelsen eingeladen hatten. Als Referentin hatten die Veranstalter Dorothea Steiner vom Landesvorstand des BUND Niedersachsen gewinnen können.

Dorothea Steiner kommt aus Osnabrück. Seit 1991 engagiert sie sich in der Umweltpolitik unter anderem im Deutschen Bundestag. Dort war sie die umweltpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und hat im Umweltausschuss des Bundestages mitgearbeitet.

Zu Beginn ihres Vortrages vor rund 60 Zuhörern ging Steiner zunächst der Frage nach, was das Gesetz zur Frackingregulierung, welches gerade vor einigen Tagen am 11. Februar 2017 in Kraft getreten ist, zur Folge hat, und erläuterte den Zusammenhang von Erdgasförderung und Fracking.

Bis dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt wurden Genehmigungen im Zusammenhang mit Erdgasgewinnung, Förderung und Versenkung des Lagerstättenwassers noch auf der Grundlage eines Berggesetzes vom Anfang des letzten Jahrhunderts erteilt. Damals gab es noch keine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung und auch keine Bürgerbeteiligung und das Gesetz verschaffte den Förderunternehmen eine starke Position. Und es gab kaum Gründe, eine Genehmigung zum Ausbau einer Förderung zu verweigern.

Das neue Gesetz zum Fracking als einer Methode der Erdgasförderung, welches die Große Koalition erst nach anderthalb Jahren nach Aussage Steiners zu einem eiligen Kompromiss gezimmert hatte, bringe zwar einige Verbesserungen, habe aber auch viel berechtigte Kritik hervorgerufen. So verbiete das Gesetz das unkonventionelle Fracking für Erdgas wie es in Schiefergestein vorkomme (oder in Ton und Mergelgestein). Daran hatte sich überall großer Protest entzündet.

Allerdings lasse das Gesetz noch ein Hintertürchen offen, in dem es die Möglichkeiten erhalte, Bohrungen für Forschungsprojekte zuzulassen. Demnach seien bis 2021 Probebohrungen erlaubt, um die Unbedenklichkeit des Frackings in solchen Gesteinen „wissenschaftlich zu erforschen“.

Für Steiner dient dieses Hintertürchen den Interessen der Energieunternehmen und habe auch dort seinen Ursprung. Vier Millionen Euro habe die Bundesregierung immerhin für derartige Projekte bereits in den Bundeshaushalt eingestellt. Bis auf Mecklenburg-Vorpommern hätten alle Bundesländer bislang erklärt, dass sie solche Probebohrungen ablehnten und nicht durchführen würden, heißt es in dem Pressetext.