200 Fotos vom schweren Gang bis zum Sargklau von 1999

Fotos, Zeitungsausschnitte, Requisiten und sogar der Sarg mit dem gläsernen Deckel sind in der Ausstellung, die noch bis Donnerstag geöffnet ist, zu sehen.

Verden- Eine Ausstellung mit Bildern und Dokumenten aus 40 Jahren Domweihbeerdigung ist noch bis zum kommenden Donnerstag, dem letzten Tag der Verdener Domweih, im Hotel Höltje zu sehen. An die 200 Fotos dokumentieren die Zeit seit der ersten Beerdigung 1976, dazu der Sarg mit dem gläsernen Deckel, der alle zwei Jahre zum Einsatz kommt. Er wird erst im kommenden Jahr wieder verwendet.

Zusammengestellt wurde diese Sammlung interessanter Bilder, zum großen Teil in Schwarzweiß, sowie diversen Zeitungsberichten und weiteren Schätzen von Renate und Franz-Josef Jurdzik, die seit vielen Jahren der Gemeinschaft angehören, und anderen Mitgliedern der „Beerdigungsgesellschaft Verdener Domweih“. Die Bilder zeigen viele Szenen vom „schweren Gang“ der Trauergemeinde über den Festplatz. Von der eigentlichen Beerdigung auf der Südbrücke existieren leider kaum Fotos. Auch der „Sargklau“ von 1999 ist ein Thema der Ausstellung, damals war der Sarg einige Zeit spurlos verschwunden,

„Außerdem können die Besucher anhand der fotografischen Dokumente auch sehen, wie sich der Ablauf in den Jahren geändert hat“, so Franz-Josef Jurdzik, der seit 1995 die Gemeinschaft leitet. In den ersten Jahren sei das Gilde-Eck von Kurt Rosenbach der Treffpunkt gewesen, dann der Remmer-Keller. Von dort sei man vom Wall aus zur Tour über den Festplatz aufgebrochen. Danach sei von der Jakobi-Halle der Festplatz durch den Jakobigang und die Fußgängerzone erreicht worden, um von hier aus vom Pöttjermarkt die Domweih aufzurollen.

Mitte der 90er-Jahre war es schließlich das Hotel Höltje, wo sich noch heute die Mitglieder treffen und sich auf den Gang über den Festplatz vorbereiten. Gestärkt mit Leckereien vom Grill, machen sich die Mitglieder der Trauergemeinde am kommenden Donnerstag, gegen 20 Uhr, auf den Weg, nach einem Ehrentanz mit dem Inhaberpaar des Hotels. Dann geht es mit dem „Pastor“ und einer Blasmusik-Kapelle sowie dem Sarg an der Spitze zum Pöttjermarkt.

Inzwischen sind „Melder“ zur ersten Station unterwegs, an der die Trauergemeinde eine Pause einlegt, im Vorfeld wurde bereits erkundet, an welchen Karussells, Zelten oder sonstigen Ständen die Gruppe gewünscht wird. Hier gibt es das übliche Prozedere mit Getränken für die „Trauernden“ und einem Ehrentanz, auch Fahrten im Karussell sind möglich - teilweise auch mit Sarg. Als Dank wird es wieder ein gerahmtes Foto aus der Bildersammlung geben.

Meter für Meter kämpft sich die Gruppe durch die Menschenmassen und erreicht kurz vor Mitternacht das Lokal Bodega. Hunderte von Menschen werden dann dem Sarg folgen, der in der Aller versenkt und gleich wieder geborgen wird. Ein am Bollwerk gezündetes Feuerwerk beendet das Spektakel und setzt den Schlusspunkt unter das Volksfest.

rö