Formschöne Technik: Ausbildungstag bei Focke & Co. in Verden

+ © Antje Haubrock-Kriedel Einblick und Infos in den Beruf des Zerspanungsmechaniker: Im gesamten Ausbildungszentrum von Focke waren Infostände aufgebaut. © Antje Haubrock-Kriedel

Einblicke in die Arbeitswelt gewährte am Tag der Ausbildung das Verdener Unternehmen Focke &Co. Besucher konnten sich über acht verschiedene Ausbildungsberufe und vier duale Studiengänge informieren.

Verden – Alles wie aus einem Guss, formschön und sogar nützlich: „Die Salz- und Pfefferstreuer habe ich auch in meiner Ausbildung selbst hergestellt und benutze sie noch heute“, erklärt Florian Martens, stellvertretender Ausbildungsleiter bei Focke & Co. Martens und seine Kollegen zeigten dem „Nachwuchs“, wie es geht.

Einen exklusiven Einblick in die Arbeitswelt bei Focke & Co. konnten Jugendliche am Sonnabend beim Tag der Ausbildung bekommen. Von 11 bis 14 Uhr gab es im Ausbildungszentrum in der Siemensstraße an insgesamt 22 Infoständen umfassende Informationen zu den verschiedenen Ausbildungen.

Focke bietet als Hersteller von Verpackungsmaschinen und Anlagen in Verden acht verschiedene Ausbildungsberufe und vier duale Studiengänge an. Das Interesse war groß, viele Jugendliche waren mit ihren Eltern gekommen.

An allen Stationen waren es die Azubis selbst, die ihre Berufe vorstellten und zeigten, welche Möglichkeiten diese beinhalten. Das kam bei den jungen Besuchern gut an. So demonstrierten die Fachinformatiker zum Beispiel spielerisch die Funktionsweise der künstlichen Intelligenz.

Doch auch praktisch gab es einiges zu entdecken. Industriemechaniker-Azubi Lasse Born zeigte an einem Schaumodell, wie ein Getriebe zusammengesetzt wird.

„Im Grundlehrgang Metall geht es um feilen, bohren und fräsen“, erklärt der stellvertretende Ausbildungsleiter Mechanik, Florian Martens. So gab es auch Einblicke in die Arbeit mit den CNC-Fräs- und -Drehmaschinen. „Man muss die Azubis begeistern“, weiß Martens. Mit der Fräsmaschine werden ein Vier-Gewinnt-Spiel aus Metall sowie Schnapsgläser und eben Salz- und Pfefferstreuer hergestellt. Erinnerungen die, wie im Fall Martens, bleiben: „Die Streuer stehen noch heute bei mir auf dem Tisch“, lacht er. Auch formschöne Verschlüsse für Weinflaschen können an der CNC-Drehmaschine gefertigt werden.

Focke bildet auch eine kaufmännische Ausbildung für Industriekaufleute an. „Es ist ein sehr vielfältiger Beruf mit dem Schwerpunkt Vertrieb. Man durchläuft während der Ausbildung 15 Abteilungen“, wirbt Azubi Claas Daneke für seine Branche.

Für die Besucher des Ausbildungstags gab es auch die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. In ein Blech, das als Schlüsselanhänger verwendet werden kann, konnten die Buchstaben des eigenen Namens per Hand eingeschlagen werden. Als weiteres Erinnerungsstück konnte eine Taschenlampe mit Laser graviert werden.

Insgesamt zeigte sich Florian Martens mit der Resonanz auf den Ausbildungstag zufrieden. Um Auszubildende zu werben, sei unerlässlich. „Ich kann zwar nur für den Bereich Mechanik sprechen, aber die Auswahl an Auszubildenden wird weniger. Früher hatten wir für neun Stellen 200 Bewerber, jetzt sind es nur noch neun“, so der stellvertretende Ausbildungsleiter. Die Erstausstattung für Azubis bei Focke kann sich übrigens sehen lassen. Sie bekommen unter anderem ein Tablet, einen Taschenrechner, Berufskleidung, Lernsoftware und Fachbücher gestellt.