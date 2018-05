Forderung nach mehr Rücksichtnahme auf Wespen und Hornissen

Verden - Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden kennt das Problem: Mit der wärmeren Jahreszeit häufen sich bei ihr die Anrufe, dass Menschen sich in Haus oder Garten durch Nester von Wespen und Hornissen eingeengt fühlen und nach Abhilfe suchen.

„Bei vielen Menschen bricht Panik aus, wenn sie den stachelbewehrten Insekten begegnen oder diese ein Nest in ihrer Nähe bauen“, weiß die Biologin. Doch Angst und Panik seien bei vernünftigem Umgang mit diesen Tieren in der Regel unbegründet. Vorsicht allerdings sei bei Allergien oder sehr kleinen Kindern geboten, so die Pressemitteilung.

„Auch Wespen haben ihren Platz im Naturhaushalt. In der Natur hängt alles mit allem zusammen, fehlt ein Bestandteil dieses Artengefüges, kann das negative Auswirkungen auch auf andere Arten haben“, betont Mahnke-Ritoff. Wespen seien weder aggressiver noch giftiger als Honigbienen. Wespen, Hornissen, Wildbienen und Hummeln würde zudem nur stechen, wenn sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlten, beispielsweise weil an ihrem Nest manipuliert werde, sie in den Mund oder unter die Kleidung gerieten.

Zwei Arten sorgen für Ärger

Lästig an Kuchentafel oder Grill würden dem Menschen überhaupt nur zwei der insgesamt zwölf Staaten bildenden Wespenarten: die Deutsche und die Gewöhnliche Wespe. Alle anderen Arten mieden den Menschen, erklärt Mahnke-Ritoff.

„Ohne vernünftigen Grund dürfen die Tiere nicht vernichtet werden. Die Hornisse als unsere größte heimische Wespenart, aber auch Hummeln und Wildbienen, stehen sogar unter dem besonderen Schutz der Bundesartenschutzverordnung.“

Die Umsiedlung eines Wespenvolkes oder sogar dessen fachgerechte Beseitigung ist nur im Notfall möglich und bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. „Als besondere Serviceleistung hat der Landkreis Verden in allen Gemeinden ehrenamtlich tätige Faltenwespenbeauftragte eingesetzt.

Kostenlose Beratung

Sie beraten kostenlos telefonisch oder direkt vor Ort zum Thema, prüfen und nehmen Umsiedlungsmöglichkeiten des Wespenvolkes vor oder stellen als letzte Möglichkeit, weil eine echte Wespengiftallergie besteht, Nester in Wohnräumen liegen oder Kleinkinder betroffen sind, die für die Vernichtung des Wespenstaates erforderliche Bescheinigung aus“, so Mahnke-Ritoff. Grundsätzlich müsse vorab aber immer geprüft werden, ob das Wespenvolk mithilfe geeigneter Abwehrmaßnahmen an Ort und Stelle verbleiben könne.

Bei Vorlage der Ausnahmegenehmigung kann ein ausgebildeter Insektenbekämpfer die Beseitigung eines Wespenstaates fachgerecht durchführen. Adressen nennt das Branchenbuch. Die Kosten sind vom Auftraggeber zu zahlen.

Die Telefonnummern der Faltenwespenbeauftragten für den Landkreis Verden sind im Internet unter www.landkreis-verden.de/faltenwespen abrufbar. Infos zum Thema Wespen gibt die Untere Naturschutzbehörde, Antje Mahnke-Ritoff, Telefon 04231/15757, und Bettina Bielefeld, Telefon 04231/15-754.