Verdener Fohlen nach versuchtem Diebstahl solo

Von: Markus Wienken

Allein auf weiter Flur: Nach dem versuchten Diebstahl, blieb eines der Fohlen – Gisbert oder Hermine? – zurück. Das andere ist schwer beschädigt. © Markus Wienken

Erst bei Nacht und Nebel beschädigt, dann war eines der Verdener Fohlen weg...auch wegen versuchten Diebstahls wird ermittelt....

Verden – Ist da jemand nach all’ den Jahren plötzlich flügge geworden – und hat sich klammheimlich über Stock und Stein aus dem Staub gemacht? Unzertrennlich schienen die beiden Fohlen in Verdens Fußgängerzone, in der Großen Straße. „Gisbert und Hermine“ in trauter Zweisamkeit, nichts anderes war vorstellbar. Von ferne durchaus lebendig, doch aus der Nähe eher starr und unbeweglich, aus Bronze gegossen, für immer und ewig – Flucht ausgeschlossen. Doch nun hat’s einen von beiden schwer erwischt.

Die Verdener Fohlen Gisbert und Hermine sind getrennt

Seit über 40 Jahren ein Paar: Gisbert und Hermine. © Wienken, Markus

Was tatsächlich vorgefallen ist, gleicht einer Räuberpistole, lässt aber auch viel Raum für Spekulation. Weggelaufen ist Gisbert – oder ist es Hermine? – auf jeden Fall nicht, aber offensichtlich sollten dem Fohlen irgendwie Beine gemacht werden. Und dabei wurde es schwer beschädigt.

Was ist in Verdens Fußgängerzone passiert?

Bei der Polizei gibt es einen entsprechenden Vorgang, der darauf schließen lässt. War angesichts der Spuren zunächst von einem Unfall ausgegangen worden, bei dem möglicherweise das Fohlen einem Fahrzeug im Wege stand, gehen die Ermittler nach näheren Untersuchungen nun von einer vorsätzlichen Tat aus. Auch deshalb, weil sich rings um den Tatort keinerlei Lackspuren oder Splitter fanden, die auf eine Kollision hindeuten.

Die Polizei vermutet vielmehr, dass bereits in der Nacht vom 29. auf den 30. April bislang Unbekannte im Schutze der Dunkelheit in der Fußgängerzone angerückt seien und sich vor den Hufen der Tiere zu schaffen machten. Und der oder die Übeltäter waren nicht mit leeren Händen gekommen, hatten offenbar schwere Werkzeuge dabei. Ob Hammer und Meißel, vielleicht sogar eine Flex? Auf jeden Fall müssen die ungebetenen Gäste leise zu Werke gegangen sein – da scheidet die Flex wohl aus. Anwohner haben, soweit bekannt, keine Geräusche vernommen. „Steine wurden aus dem Pflaster gebrochen, vermutlich, um die Tiere aus den Fundamenten zu lösen“, so Sarah Schlierkamp, Sprecherin der Polizeiinspektion Verden. Die Fohlen zeigten sich wohl störrischer, als von den Tätern vermutet, so die Rückschlüsse aus weiteren Spuren. Einem der beiden Vierbeiner wurde offensichtlich etwas um die Fesseln geschlungen. Ob Kette oder Seil? Doch auch der Attacke hielt das Fohlen stand, zog sich dabei aber erhebliche Verletzungen zu.

Steine wurden aus dem Verdener Pflaster gebrochen

Ganz geräuschlos kann die versuchte Entführung nicht abgelaufen sein. Wurden der oder die Täter gestört? Oder war es der nicht zu brechende Widerstand des Duos, der die Aktion letztendlich scheitern ließ? Ohne Fohlen, das eine allerdings erheblich verletzt, machten sich die erfolglosen Viehdiebe aus dem Staub.

Ein Kavaliersdelikt ist die Nacht- und Nebelaktion nicht. War die Polizei ursprünglich von Sachbeschädigung ausgegangen, ermitteln die Beamten nun auch wegen versuchten Diebstahls. Wahrscheinlich hatten es die Täter auf die wertvolle Bronze abgesehen, aus der Gisbert und Hermine gegossen wurden.

Stadt Verden muss den Schaden regulieren

Den Stall ausmisten, den Schaden regulieren darf übrigens die Stadt Verden. Mitarbeiter des Betriebshofes nahmen das beschädigte Tier mittlerweile in ihre Obhut, brachten den Vierbeiner auf dem Betriebshof unter. Dort wartet die Skulptur nun auf Pflege und Instandsetzung durch einen Schmied, der die Beine des Fohlens wieder gerade rückt. Fakt ist, es muss geschweißt werden. „Wir suchen noch nach einem Handwerker“, so die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Dass „Gisbert und Hermine“ auf Dauer getrennt bleiben, ist ausgeschlossen. Die Fohlen sind seit fast 40 Jahren ein Paar. So alt wird heutzutage (fast) kein Pferd mehr. Die Vierbeiner gehören zu den zahlreichen Skulpturen, die der Bildhauer Frijo Müller-Belecke (Hemmoor) angefertigt hat. Sie waren 1980 zur 375-Jahr-Feier des Kaufmännischen Vereins zu Verden in der Fußgängerzone aufgestellt worden und zählen seitdem zu den beliebtesten Fotomotiven der Touristen. Ihren Namen verdanken sie übrigens einer Aktion von Radio Bremen in den 1990er-Jahren. Wie lange Gisbert – oder Hermine? – das Krankenlager hüten muss, steht noch nicht fest. Auch die Kosten für die Pflege sind noch nicht bekannt.

Unfall in der Verdener Fußgängerzone im Jahr 2012

Es war übrigens nicht der erste „Unfall“ den das Paar hatte. Im Sommer des Jahres 2012 fuhr der Lastwagen eines Lieferdienstes die beiden über den Haufen. Für gemeinsam Operation und Pflege zahlte die Stadt damals circa 8 500 Euro.