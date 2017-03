Baggern und Pritschen für die Integration

Verden-Borstel - Sport ist Integration und das bedeutet auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Im TSV Borstel wird diese Integration gelebt und gefördert. Seit dem Frühling 2016 sind in der Volleyball-Abteilung junge Flüchtlinge aus Afghanistan sportlich aktiv. Jeweils montags und mittwochs nehmen bis zu zehn afghanische Spieler am gemeinsamen Training teil.

Miteinander Sport treiben, in den Wettkampf treten – nichts verbindet schneller. So konnten die anfänglichen Sprachbarrieren schnell überwunden werden. Engagiert beteiligen sich die jungen Afghanen an den Trainingsstunden. Mittlerweile sind sie fester Bestandteil der Volleyballsparte. Dabei steht für die Freizeitsportler der Spaß am Spiel im Vordergrund.

In regelmäßigen Abständen nehmen Jugend- und Erwachsenen-Mannschaften an Volleyballturnieren von anderen Freizeitclubs teil und haben dabei schon einige Erfolge feiern können. Aktivitäten außerhalb des Trainings fördern die Gemeinschaft. Wer sich informieren oder einfach mal spontan reinschauen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.

Die Jugend trainiert montags, 20 bis 22 Uhr, sowie mittwochs, 18 bis 20 Uhr, in der Turnhalle der Verdener Realschule am Trift. Mittwochs, 20 bis 21.45 Uhr, treffen sich die Erwachsen in der Turnhalle des Gymnasiums am Wall. Weitere Informationen dazu gibt es bei Falko Mühle unter Telefon 04236/942140.

rö