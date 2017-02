Flohmarkt und weitere Abwechselung

Der „Verdini-Team“ aus Dauelsen steckt mitten in den Vorbereitungen für den großen Flohmarkt.

Verden - Der Vorstand des Fördervereins der Kita-Dauelsen plant in diesem Jahr zum ersten Mal einen großen Flohmarkt. „Verdini – der Familienflohmarkt rund ums Kind“, öffnet am Sonntag, 26. März, von 9 bis 14 Uhr, in der Verdener Filiale von BMW Cloppenburg.

Das Autohaus stellt über 400 Quadratmeter überdachte Verkaufsfläche sowie das Außengelände für Aktionen wie eine Hüpfburg und eine Kinder-Autorallye zur Verfügung. Ein weiterer Nachbar, die McDonalds-Filiale, bietet einen Stand mit Kinderschminken an.

In den vergangenen Jahren veranstaltete der Vorstand jährlich eine Kleiderbörse in den Berufsbildenden Schulen (BBS). Diese Räumlichkeiten stehen nicht mehr zur Verfügung, sodass der „Verdini“-Familienflohmarkt an den neuen Standort ausgewichen ist. Anmeldungen für Verkäufer werden ab sofort von Sabine Fiddelke unter Telefon 04231/982400, oder unter foev.kita.dauelsen@gmail.com angenommen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher.

Der Erlös des Flohmarktes kommt der Kita-Dauelsen zugute, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die Kinder wünschen sich eine neue Matschbahn und ein Klangspiel für das Außengelände.