Flaute bei der Windenergie im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Die Anlagen nahe Langwedel gehörten zu dem letzten großen Windpark kreisweit, der ans Netz gegangen ist. © Wienken

Die ehrgeizigen Windenergie-Pläne im Landkreis Verden verzögern sich erneut. Es müsse vieles neu auf den Prüfstand gestellt werden, heißt es.

Verden – Sie hatten ja schon ihr Ziel ausbaldowert. Ambitionierte 2,5 Prozent der Fläche im Landkreis Verden sollte der Windkraft dienen und zum Umbau der Energieversorgung beitragen, mehr als das Doppelte der jetzigen Flächen. Aber dann kamen die Seeadler, die neuen Brutplätze, die entdeckt wurden und die zu berücksichtigen waren, es kam die Hubschrauber-Tiefflugstrecke der Bundeswehr, und in deren Folge stand der Beschluss, so geht das alles nicht. Die Raumordnung für die Windkraft müsse komplett überarbeitet werden. Das war im Mai dieses Jahres. Als Zeithorizont nannte die Kreisverwaltung den Herbst. Aber davon kann jetzt keine Rede mehr sein.

„Erst das Osterpaket der Bundesregierung, dann das Sommerpaket, und das bedeutet, wir müssen alles noch einmal auf den Prüfstand stellen“, sagt Karin Vesper. Im Kreishaus ist sie die federführende Planerin. Das Ende dieser Raumordnung steht in den Sternen. „Aktuell deutet einiges darauf hin, wir können im kommenden Frühjahr einen ersten Entwurf vorstellen, der als Basis für Politik und Bürgerbeteiligung dient.“ Wann das Verfahren indes abgeschlossen sei, darauf lasse sie sich nicht mehr festlegen. „In früheren Verfahren haben wir noch Prognosen zu Zeitabläufen abgegeben, jetzt wären es nur noch Spekulationen, und an denen beteiligen wir uns nicht.“

Die aktuellen Vorgaben aus Berlin klingen simpel. Schnell mehr Windenergie, höheres Tempo beim Genehmigungsverfahren, so die Losung, die Anfang Oktober ausgegeben wurde. Eine Vorgabe, die im Landkreis Verden zunächst mal zu weniger Tempo führt. Das Problem beginnt schon mit dem sogenannten Flächenbeitragswert. Berlin hatte für Niedersachsen rund 2,2 Prozent der Fläche für Windenergie ins Spiel gebracht. Dazu bedarf es allerdings eines Landesgesetzes, und das dürfte die neu gewählte Landesregierung nicht vor dem Dezember auf den Weg gebracht haben. „Das müssen wir abwarten“, sagt Vesper.

Aus gutem Grund. Darin ist exakt festgehalten, welchen Flächenbedarf jeder Landkreis vorzuhalten hat. Und das könnte später entscheidend sein. „Erreichen wir diesen Flächenbeitragswert nicht, laufen wir Gefahr, es könnte zum Wildwuchs bei der Windkraft kommen. Dann wären plötzlich sämtliche Anlagen an fast allen Stellen automatisch privilegiert. Kaum noch jemand könnte in Einzelfällen etwas dagegen unternehmen“, so Vesper. Andernfalls, erreiche der Landkreis den Flächenwert also, könne über die Raumordnung das unkontrollierte Wachstum verhindert werden.

Insgesamt sind im zurückliegenden Verfahren kreisweit nicht weniger als 33 Teilbereiche für die Windkraft ausgewiesen. Drei waren schon nach Abschluss des Anhörungsverfahrens im Frühjahr einkassiert worden. Unklar nun, ob weitere folgen. „Bundesweit ist das Naturschutzgesetz neu gefasst. Darin geht es vor allem um eine neue Bewertung der Avifauna, der zu schützenden Vogelwelt“, sagt Vesper. „Wir müssen genau prüfen, ob und welche Windparkflächen als diesbezüglich kritische Flächen anzusehen sind.“ In einem Eckpunktepapier von April hatte die Bundesregierung sogenannte Tabu-Zonen um die Brutplätze kollisionsgefährdeter Vogelarten gelegt. Besonders gefährdet sind demzufolge nicht nur eine ganze Reihe Adler-Spezies, sondern auch Wiesenweihe, Kornweihe, Rotmilan oder Weißstorch. Deren innerer Schutzbereich weist einen Radius von 400 bis 1 000 Metern auf.

Und dann wäre da noch eine rechnerische Spitzfindigkeit, die zu weiteren Komplikationen zu führen droht. Die Frage nämlich, ob die Rotorblätter, manche 70 bis 80 Meter lang, ob diese Rotorblätter über die Windparkfläche hinausragen dürfen, oder ob sie einzubeziehen sind. „Bisher hatten wir nach Rotor-In bemessen, künftig werden wir, so die aktuell gehandelten Vorgaben, nach Rotor-Out kalkulieren müssen.“ Klartext: Die gesamte Flächenberechnung kommt noch einmal auf den Prüfstand.

Und ob nach Abwägung aller alter und neuer Fragen, aller alter und neuer Argumente, ob dann noch hoch gehandelte Windparks wie Westlich Riede, Achimer Bruch, Nördlich Otterstedt oder Nördlich Völkersen, ob Neddenaverbergen, Westen oder Groß Sehlingen tatsächlich eine Zukunft haben, steht in den Sternen.

Insgesamt geht es freilich nicht nur um neue Windparks, es geht auch sehr stark um den Austausch alter Anlagen. An vielen Punkten im Kreis ragen sie aus der Landschaft, im Raum Achim zum Beispiel, in der Samtgemeinde Thedinghausen vor allem, in Kirchlintelner Randbereichen ebenfalls. Sie alle dürften sich über kurz oder lang verabschieden. Nach 20 Jahren fallen sie aus der Bezuschussung, sie rechnen sich nicht mehr. „Eine Reihe von Windanlagen stehen vor dem Rückbau, an ihre Stelle werden häufig jedoch neue Anlagen gestellt“, sagt Vesper. Repowering nennt sich das Ganze, und das hat es in sich. Um die Energieausbeute von zehn alten Anlagen zu ersetzen, reichen meist eine bis zwei Generatoren neuerer Bauart. „Es wird eine Entdichtung stattfinden.“ Weniger Windkraftanlagen, dafür aber deutlich mehr Leistung. Die Standorte in Beppen, Blender, Kreepen und Giersberg wären Kandidaten für ein solches Repowering.