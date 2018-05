Waldbrand am Rand des Industriegebiets am Finkenberg

Feuerwehr wieder im Einsatz

+ © Feuerwehr Verden © Feuerwehr Verden

Verden - Ein weiterer Flächenbrand hat am Samstag die Feuerwehr in Verden beschäftigt. Am Samstag hatten entlang der Bahnlinie nach Rotenburg und Eystrup zahlreiche Böschungsbrände gewütet. Derartige Ausmaße hatte das Feuer am Samstag aber nicht.