Fischerhudemord: „Der war immer einen Schritt voraus“

Von: Wiebke Bruns

Was geschah wirklich vor und nach der Tat in Fischerhude (Bild)? Während der Angeklagte schweigt, forscht das Gericht nach dessen Charaktereigenschaften. Einiges bleibt im Trüben. © dpa

Am Landgericht Verden berichten Zeugen über die Charaktereigenschaften des Angeklagten, der zwei vollendete und einen versuchten Mord begangen haben soll.

Verden/Fischerhude – Als „schlaues, raffiniertes Schlitzohr“, so bezeichnete gestern am Landgericht Verden ein Zeuge den 65 Jahre alten Angeklagten, der am 28. Dezember 2021 in Fischerhude zwei vollendete und einen versuchten Mord begangen haben soll. „Ich habe noch nie einen schlaueren Mann gesehen. Der war immer einen Schritt voraus“, sagte der Neffe, der damals mit einem Kopfschuss schwerverletzten Frau.

Viele, viele schlechte Charakterzüge wurden dem Angeklagten schon in dem Prozess zugeschrieben und damit sparte auch der 42 Jahre alte Zeuge nicht. Beide wohnten auf dem Wehldorfer Gestüt des Bruders beziehungsweise Sohnes der beiden 56 und 73 Jahre alten Getöteten.

Anfangs habe man sich gut verstanden. „Wir saßen immer zusammen, haben gemeinsam getrunken. Vier bis fünf mal die Woche“, berichtete der Zeuge und bezog dies auf den Angeklagten, dessen Lebensgefährtin, den Eigentümer der Wehldorfer Anlage und sich.

„Zum Schluss“, so der Zeuge, „konnte er uns nicht mehr leiden.“ Grund sei gewesen, dass er kein Geld mehr von dem Eigentümer bekommen konnte. Der später getötete Bruder habe dazwischen gestanden. Der 56-Jährige habe immer gewusst, dass der Angeklagte „nur schlechte Absichten hat“. Dies habe das spätere Opfer seinem Bruder auch immer wieder gesagt. „Ich habe daneben gesessen, als er gesagt hat: Du, der will dich abziehen.“ Und: „Der Hass des Angeklagten wurde immer größer“, so der Zeuge.

Auch der 42-Jährige wurde gestern gebeten, wie schon viele Zeugen zuvor, Charaktereigenschaften zu beschreiben.

Über den Angeklagten sagte der 42-Jährige. „Ich hatte immer den Eindruck, er setzt sich durch in seinen Geschäften. Er geht über Leichen“. Als „Alpha-Tier“ habe sich der 65-Jährige präsentiert. „Immer am Drücker.“

Eine entfernte Verwandte des Angeklagten schilderte, was dieser ihr bei Begegnungen rund um das Weihnachtsfest 2021 berichtet habe. Dass seine Ex-Lebensgefährtin und der Eigentümer der Wehldorfer Anlage nun ein Paar seien. Dies haben die beiden als Zeugen in dem Mordprozess jedoch bestritten.

Nachdem der insolvente Angeklagte seinen Hof in Lilienthal verloren hatte, habe der Eigentümer den Angeklagten, dessen Partnerin und die beiden gemeinsamen Kinder bei sich in Wehldorf aufgenommen. „Dann hat er seinen restlichen Besitz abgegrast und die Frau abgegrast“, so habe es der Angeklagte dargestellt. Doch zum Streit zwischen den Männern soll es laut anderen Zeugen Anfang Dezember 2021 gekommen sein, weil der Angeklagte heimlich Gegenstände vom Hof geschafft habe.

Der Angeklagte habe ihr zudem bei einem der Treffen kurz vor der Tat berichtet, „dass ihm eine Waffe an den Kopf gehalten wurde“. Angeblich vom Bruder des Gestütsbesitzers. Also dem später getöteten 56-Jährigen. Ob es stimmt, bleibt weiterhin völlig unklar.

Heute wird der Prozess mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt. Der Angeklagte schweigt weiterhin zu den Tatvorwürfen.