Fischer folgt auf Burfeind

Verden – Nach 18 Jahren als erster Vorsitzender hat Werner Burfeind nun sein Amt auf der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins niedergelegt. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Ingo Fischer gewählt. Der „Neue“, der über langjährige Erfahrung in der Rot-Kreuz-Arbeit verfügt, hat in der Vergangenheit ehrenamtlich bereits die Bereitschaft des Ortsvereins geleitet, sich im Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Jugendrotkreuz aktiv engagiert sowie den Vorstand seit Jahren beratend begleitet.

Neben Burfeind trat auch Schatzmeister Werner Meyer zurück. Zu seiner Nachfolgerin wurde Tanja Fischer gewählt, die von Gabi Eggers unterstützt wird. Außerdem wurden der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Kiel, Beisitzerin Barbara Wilkerling (Senioren) und Tanja Fischer (Jugendrotkreuz) in ihren Ämtern bestätigt und Monika Pitrasch zur Nachfolgerin ihrer Mutter Erika Wolf bestimmt, um zukünftig als Beisitzerin den Bereich Blutspende zu vertreten.

Die umfangreiche Tagesordnung sah auch Ehrungen vor. Von Bereitschaftsführer Roy Alfs bekamen Anja Krambehr, Ingo Vogel und Thomas Thon als Dank für ihren Einsatz beim Moorbrand in Meppen eine Urkunde von Innenminister Boris Pistorius überreicht. Außerdem wurde Michael Reinhardt für fünfjährige Tätigkeit in der Bereitschaft ausgezeichnet. In seinem Jahresbericht dankte Burfeind zunächst allen Mitgliedern, die den Ortsverein unterstützten und sich ihm zugehörig fühlten. Er verhehlte dabei auch die Problematik sinkender Mitgliedszahlen nicht. „Es ist immer schwieriger, die Mitgliederzahl und damit die öffentlichen Fördermittel zu halten, die erforderlich sind, um allen uns gestellten und notwendigen Aufgaben nachzukommen“, sagte er. Die Entwicklung verdeutlichte Burfeind anhand von Zahlen: Von 1 051 gezählten Mitgliedern im Jahr 2013 hat sich deren Zahl bereits um 360 auf aktuell 691 Mitglieder reduziert. „Das ist noch nicht beängstigend, aber Sorgen macht es mir schon“, so Burfeind, der diesbezüglich auf eine Werbeaktion des DRK verwies. „Dadurch ist es uns gelungen, rund 80 neue Mitglieder zu gewinnen. Das reicht aber nur, um die durchschnittlichen Verluste eines Jahres auszugleichen.“

Im Bericht der Bereitschaftsleitung blickte deren Leiter Roy Alfs auf ein ebenso ereignis- wie arbeitsreiches Jahr zurück. „Wir waren mit Sanitäts- und Notfalldiensten, Übungen sowie den pflichtmäßigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen gefordert“, sagte Alfs. Auch hätten alle 68 Mitglieder der Bereitschaft eine Ausbildung in Notfallmaßnahmen absolviert. Alleine in den Bereichen Sanitätsdienste und Notfalleinsätze haben die Bereitschaftsmitglieder 5 203 Stunden bei 116 Sanitätseinsätzen und 844 Stunden bei 98 Notfalleinsätzen geleistet. Laut Alfs addieren sich alle geleisteten Einsatzstunden auf 11 076 Stunden, was einem Umfang von 277 Arbeitswochen entspreche.

Es folgten Berichte aus den Bereichen Seniorenkreis, Seniorengymnastik , Jugendrotkreuz und Blutspende. Hier konnte Erika Wolf erfreut feststellen, dass der Spendenrückgang mehr als ausgeglichen werden konnte. Nicht unerwähnt sollen auch die Worte bleiben, mit denen Burfeind sein Ausscheiden als Vorsitzender begründete. „Ich werde im kommenden Monat 81 Jahre alt. Ich denke, es ist Zeit zu gehen, auch wenn es nicht ganz leicht fällt“, sagte er. Es sei eine Zeit gewesen, die von vielen Aufgaben geprägt gewesen sei, die der Vorstand stets im Team und jeweils ohne Streit gemeistert habe. Burfeind dankte allen Aktiven für die Unterstützung und fand besonders für seinen Stellvertreter Friedrich Kiel wertschätzende Worte, die er an Burfeind zurückgab. nie