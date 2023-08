„Die Firmen schaffen Arbeitsplätze, wir ein gutes Umfeld“

+ © Kracke „Weltmarktführer haben zum Beispiel ihren Standort ausgebaut, sie haben exakt passende Flächen bekommen“, sagt Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann. Dazu gehörten eine Reihe sehr erfolgreicher mittelständischer Unternehmen, hier die Vemag. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wie kann die sprudelnde Gewerbesteuer auch für die Zukunft gesichert werden? „Die Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, die Stadt Verden eine hohe Lebensqualität für Mitarbeiter“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann im Sommerinterview.

Verden – Wie die Betriebe unterstützen und der Stadt weiterhin eine sprudelnde Gewerbesteuer sichern? Das ist eine der Fragen, zu denen Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann im Sommer-Interview Stellung bezieht. Die Fragen stellte Heinrich Kracke.

Die Stadt Verden verzeichnet die höchste Wirtschaftsstärke in ganz Niedersachsen. Nirgendwo fließt die Gewerbesteuer so üppig wie an der Aller-Mündung. Aber es wird wenig getan, diesen Status zu erhalten. Beispielsweise fehlt es an freien Gewerbeflächen.

Lutz Brockmann: Die Zahlen zeigen den Erfolg auch der letzten Jahre. Es ist gelungen, dass die erfolgreichen Verdener Firmen ihre Erweiterungen und Investitionen in Verden durchführen konnten und können. Weltmarktführer haben zum Beispiel ihren Standort ausgebaut, sie haben exakt passende Flächen bekommen. Vemag etwa oder Focke oder eine Reihe weiterer sehr erfolgreicher mittelständischer Unternehmen.

Aber jetzt stehen kaum noch weitere Gewerbeflächen zur Verfügung.

Es stehen wenige Gewerbeflächen zur Verfügung. Aber die Frage ist eben, was für die Zukunft wichtig ist. Das zentrale Thema vieler Unternehmen ist der Fachkräfte-Bedarf. Nahezu jede Firma ringt um mehr gutes und gut ausgebildetes Personal. Hier sehen wir uns als Stadt Verden in der Pflicht. Und hier können wir einiges vorweisen.

Sie wollen also Fachkräfte ausbilden?

Wir wollen, dass die Stadt Verden für Zuzüge von Arbeitskräften attraktiv ist. Dafür haben wir die Familienfreundlichkeit verbessert, etwa mit Ferienangeboten für Grundschüler. Beispielsweise investiert Verden jedes Jahr rund fünf Millionen Euro freiwillig und zusätzlich für eine bessere Bildung. Fünf Millionen mehr als wir eigentlich müssten. Verden hat sehr gut ausgestattete Schulen und vorbildliche Krippen und Kitas. Ein Ärzte-Ehepaar konnte Stellen am Krankenhaus Verden annehmen, weil der Umzug nach Verden mit dem Bereitstellen von zwei Kita-Plätzen für ihre Kinder möglich war. Auch im neuen Kita-Jahr können wir allen Eltern einen Krippen- und Kita-Platz anbieten. Die Kita-Gruppen sind verlässlich jeweils mit drei Fachkräften besetzt. Diese guten Arbeitsbedingungen helfen gleichzeitig, ausreichend Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen, so dass es nicht zu Personal-Engpässen kommt.

Und dann werden die Kinder groß und verlassen zu Studienzwecken die Stadt und kehren in der Regel nicht zurück...

Das ist ein ewiges Wechselspiel. Es verlassen uns junge Menschen, gewiss, aber es kommen auch junge Menschen von auswärts zu Ausbildung und Arbeit nach Verden. Wichtig also, dass wir hier zum Beispiel möglichst rasch günstigen Wohnraum für Auszubildende anbieten können. Generell stehen die Zeichen nicht schlecht, dass die Stadt Verden weiter leicht wachsen wird. Das heißt, wir haben mehr Zuzüge als Fortzüge. Das liegt an der erfolgreichen Verdener Wirtschaft. Sie dürfte weiter Zugkraft auslösen und benötigt Arbeits- und Fachkräfte, die in der Stadt ein gutes Leben führen wollen und können.

Und dann fahren die angehenden Neubürger in die Stadt und sehen als ersten Eindruck den Johanniswall, der aussieht wie ein vergessenes Relikt aus der Nachkriegszeit.

Immerhin haben wir jetzt eine erste Baumreihe gesetzt und einen vernünftigen Fußweg geschaffen. Aber zugegeben, der Johanniswall ist wegen anderer wichtiger Maßnahmen nach hinten gerutscht. Erst war es die marode Nordbrücke, jetzt ist es die Südbrücke, an der wir handeln müssen, und alles auf einmal auf Vordermann bringen, das geht nicht. Zudem leiden auch wir unter Fachkräftemangel. Eine Straßenbau-Ingenieurstelle ist nicht besetzt.

Irgendetwas ist dennoch bei der Unterstützung der Verdener Firmen schiefgelaufen. Ein großer Teil der Mitarbeiterschaft lebt gar nicht in Verden. 1800 Menschen etwa pendeln täglich aus der Nachbargemeinde Kirchlinteln ein.

Eine erfolgreiche Stadt braucht ein erfolgreiches Umland. Unsere Region ist ein gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum. Es wird immer Menschen geben, die es vorziehen, in die Umgebung zu ziehen und dafür längere Wege auf sich zu nehmen.

Aber dann rollen sie täglich über den Osterkrug ein. Und landen morgens und abends im Stau. Sonderlich attraktiv ist das nicht.

Dort ist das Problem die Autobahn-Anschlussstelle Verden Ost, genauer die Ampelanlage. Ich kann der Idee eine Menge abgewinnen, für Fahrzeuge aus Richtung Bremen eine neue Abbiegespur direkt auf die Lindhooper Straße in Richtung Stadt zu bauen. Wenn die Autobahn GmbH dies umsetzt, gäbe es morgens nur noch Rechtsabbieger, es könnten die Ampeln abgebaut werden, und wir hätten eine Staufalle weniger.