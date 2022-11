In Verden bleibt die Säge ab 120 Zentimetern Stammumfang im Schuppen

Die fachgerechte Pflege geschützter Bäume lässt sich die Stadt Verden einiges kosten. 90 Prozent des Rechnungsbetrages können sich Eigentümer erstatten lassen. © Wienken

Die Stadt Verden legt den Entwurf einer Baumschutzsatzung vor und gewährt hohe Zuschüsse bei der Pflege.

Verden – Die Stadt Verden hat die Eckpfeiler ihrer Baumschutzsatzung aktualisiert und gleichzeitig die Zuschussquote zur Baumpflege erhöht. Anders als noch in der sogenannten Sicherstellung, in der Bäume mit einem Stammumfang ab 70 Zentimetern unter Schutz gestellt wurden, gilt nun ein Umfang von 120 Zentimetern als Basis. Gleichzeitig soll bei der Pflege der Bäume der Verdener Weg beschritten werden.

Die Stadt will sich mit einem Zuschuss in Höhe von 90 Prozent an den Kosten beteiligen. Diesen Vorschlag legte jetzt eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern und Rathaus-Mitarbeitern vor. „Darin sind Schutz und Förderung gut verknüpft. Das ist eine sehr praktikable Lösung“, findet Bürgermeister Lutz Brockmann.

Allerdings muss der Entwurf noch die Instanzen durchlaufen. Als erstes ist der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung mit dem Thema befasst. Großer Widerstand wird nicht erwartet, zumal die Arbeitsgruppe bereits die Befindlichkeiten der Fraktionen aufgenommen und diskutiert hat. Zu Beginn des nächsten Jahres hat dann der Bürger im Rahmen einer öffentlichen Auslegung das Wort. Über die eingehenden Stellungnahmen wird dann erneut die Arbeitsgruppe beraten. Ablösen soll die Baumschutzsatzung die einstweilige Sicherstellung, die Ende März ausläuft.

Allerdings sieht der Entwurf nicht nur den Schutz der Bäume vor, er weist auch die Ausnahmen ausdrücklich auf. Bei den Themen Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit und Baurecht endet die städtische Grün-Fürsorge. „Die Bereiche werden sämtlich nicht beeinträchtigt. Die Ausnahmeregelungen und Befreiungen sorgen dafür, dass Baumeigentümer, Baufirmen und andere Beteiligte unter Berücksichtigung des Baumschutzes handlungsfähig bleiben“, so der Bürgermeister.

Ferner regelt die Satzung notwendige Ersatzpflanzungen und die Ahndung bei Verstößen. Vor allem bei einem Eigentumswechsel von Grundstücken und der damit häufig einhergehenden Neugestaltung des Gartens sei es teilweise vorgekommen, dass alte Bäume gefällt wurden. „Das soll verhindert werden“, so Brockmann. Besonders diese alten Bäume seien wertvoll. Um die Klimaleistung einer hundertjährigen Eiche innerhalb weniger Jahre ersetzen zu können, müssten über 100 neue Eichen gepflanzt werden. „Wer hat dafür schon den Platz?“

Rückenwind dürfte die Baumschutzsatzung durch den Klimaschutz erhalten. „Die aktuelle Stadtklimaanalyse für das Stadtgebiet unterstreicht die zentrale Bedeutung der Bäume für das Lokalklima in allen Ortschaften und Stadtteilen“, so Brockmann. Als Paradebeispiel dient der Lönsweg. Dessen dichter Laubbaumbesatz sorge in Sommermonaten für eine kühlende Frischluftschneise. Nach diesem Vorbild würden nun auch alle anderen Großgewächse unter Schutz gestellt.

Und mehr noch: Aufgrund der Klimaleistungen der privaten Bäume für alle Menschen in Verden sei es nur gerecht, so die Entwickler der Satzung, wenn die Stadt Verden mit dem Schutz zugleich einen Großteil der Kosten für die Baumpflege übernehme. Grundstückbesitzer bleiben demzufolge lediglich auf zehn Prozent des Rechnungsbetrages sitzen, die restlichen 90 Prozent können im Rathaus als Zuschuss beantragt werden. Diese Förderung gilt schon für Bäume, die noch knapp unter den Schutz-Eckdaten liegen. Weisen sie einen Stammumfang von mindestens einem Meter auf, gemessen in einem Meter Höhe, können bereits Zuschüsse gewährt werden. Sogar die Verbesserung von Baumstandorten lässt sich das Rathaus einiges kosten. Gedacht ist an eine Förderung in Höhe von 75 Prozent, jedenfalls solange, wie Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

War ursprünglich noch von einzelnen Baumarten die Rede, die unangetastet bleiben sollen, so sieht die Satzung jetzt allgemein den Schutz aller Laubbäume ab einem Stammumfang von 120 Zentimetern vor, sowie besonders große Nadelbäume ab einem Stammumfang von 180 Zentimetern. Bei der Festlegung der Mindestgröße wurde neben den Leistungen der Bäume für den Naturschutz auch deren Bedeutung für das Ortsbild berücksichtigt. Bestimmte Baumarten seien nicht hervorgehoben, da die Klimaleistungen generell von allen Bäumen erbracht würden. Die Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Verden mit Ausnahme der Naturschutzgebiete. Somit ist die Kernstadt genauso eingeschlossen wie die Ortschaften, die Geltungsbereiche der Bebauungspläne und die bebauten Grundstücke im Außenbereich. Der unbebaute und unbeplante Außenbereich gehört ebenfalls dazu, um den in der freien Landschaft bestehenden Baumbestand zu schützen.