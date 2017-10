Sozialministerin übergibt Fördermittelbescheid an Aller-Weser-Klinik

Finanzierung gesichert

+ © Tréboute Endlich geschafft: (v.l.n.r.) Verwaltungsdirektorin Daniela Aevermann, Betriebsratsvorsitzende Eva Hibbeler, Cornelia Rundt, Geschäftsführerin Marianne Baehr, Pflegedirektorin Christine Schrader und Chefarzt Dr. Peter Ahrens. © Tréboute

Verden - Gut Ding will Weile haben – unter diesem Motto lässt sich die Finanzierung des geplanten Bettenhausneubaus in der Aller-Weser-Klinik in Verden zusammenfassen. Sozialministerin Cornelia Rundt übergab gestern Geschäftsführerin Marianne Baehr persönlich den offiziellen Fördermittelbescheid in Höhe von 30 Millionen Euro, sodass im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden kann.