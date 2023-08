Finale in Verden: Die Besten Hannoveraner-Jungzüchter

Die neunjährige Philippa Röhrbein hat sich mit ihrem Pony Pheline für das Finale qualifiziert. © Kira Kaschek

Zu ihrem Saisonfinale trafen sich 87 Jungzüchterinnen und Jungzüchter auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße.

Verden Ein Jahr lang hatten sie im gesamten Hannoveraner Zuchtgebiet regionale Wettbewerbe ausgetragen und am vergangenen Samstag traten nun die Finalisten an, um für den „Preis der Uelzener Versicherung“ die Besten unter ihnen zu ermitteln. Bewertet wurden die Nachwuchstalente von den Richterinnen und Richtern Malene Meyer, Kristina Gehrdau-Schröder, Frederike Schwarck, Lukas Weber und Bo Eitenmüller. Für ihr Urteil bewerteten sie nicht nur die Vorstellung auf der Dreiecksbahn, sondern auch Teilprüfungen zu Theorie und Mustern und einen Beurteilungswettbewerb.

Teilnehmen konnten qualifizierte Jungzüchterinnen und Jungzüchter im Alter von acht bis 25 Jahren, die in den Altersklassen „Pony jung“, „Pony alt“, „Pferd jung“ und „Pferd alt“ ihr Können beweisen durften. Der Zuspruch war dabei in diesem Jahr sogar noch größer als 2022, denn die Teilnehmerzahlen steigen.

Junge Menschen ans Zuchtgeschehen heranführen

„Es geht bei den Jungzüchterwettbewerben darum, junge Menschen an das Zuchtgeschehen heranzuführen. Es ist kein Muss, aus einem Züchterhaus zu stammen. Viele sind zwar damit großgeworden, wir wollen aber auch Kinder ohne Berührungspunkte animieren mitzumachen“, so Lisa Kurtz aus dem Hannoveraner Jungzüchtervorstand. Die Kinder und Jugendlichen lernten bei der Teilnahme, wie sie ein Pferd auf einer Schau optimal präsentieren müssen, um eine gute Beurteilung zu erhalten. In der Theorie werde zudem das Wissen zu Haltung, Fütterung, Zucht und anderen Aspekten abgefragt. Beim Mustern gehe es um die Vorstellung des Pferdes im Stand, im Schritt und im Trab. Diese wichtige Teilprüfung findet auf der Dreiecksbahn statt.

Für die älteren Teilnehmer wurde ein Beurteilungswettbewerb in das Konzept integriert, der Kenntnisse über Exterieur und Körperbau entwickeln soll. Die Teilnehmer bringen eigene Pferde und Ponys dazu mit.

Es geht auch ums Beisammensein

Seit zwei Jahren ist die neunjährige Philippa Röhrbein dabei. Sie hat sich mit ihrem Pony Pheline für den Pferdezuchtverband (PZV) Verden für das Finale in der Altersklasse „Pony jung“ qualifiziert. „Bei den Jungzüchterwettbewerben geht es mehr um das Beisammensein als um den sportlichen Erfolg. Die Kinder unternehmen Ausflüge rund um das Thema Pferd, besuchen Kurse oder machen Online-Seminare. Der zeitliche Aufwand liegt bei einigen Stunden im Monat. „Geübt wird aber zuhause“, erklärt Mutter Milana Röhrbein. Sie ist selbst leidenschaftliche Reiterin und Züchterin.

Siegreich war am Ende Carlotta Roy mit Jelly vom PZV Winsen/Luhe. Für Verden war in der Klasse „Pony alt“ auch die 14-jährige Laska Hahne aus Kirchlinteln mit Pony Anjy und Salome Scheifele in Klasse „Pferd jung“ mit Dallia Garancha am Start. In der Klasse „Pony alt“ setzte sich Hannes Morten Buchholz mit Tigo Bay für den PZV Burgdorf/Leinetal durch. Beste Jungzüchterin der Altersklasse „Pferd jung“ wurde Jette Doub mit Abalou vom PZV Luhmühlen. Der Titel in der Klasse „Pferd alt“ ging an die Vorjahressiegerin in dieser Abteilung Laura Schuldt, die mit Landora ebenfalls vom Pferdezuchtverband Winsen/Luhe kommt. kk