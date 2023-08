Fiktiver Thriller rund um ein wahres Verbrechen

+ © Niemann, Christel Buchhändlerin Anke Lehmkuhl von Vielseitig (M.) hatte den Abend mit Petra Mattfeldt und Axel Petermann organisiert. © Niemann, Christel

Petra Mattfeldt und Axel Petermann stellen in Verden ihr erstes gemeinsames Buch vor. Ihr zweites Projekt ist bereits gestartet.

Verden – Ein Abend zum wohligen Schaudern: Bei ihrer dritten gemeinsamen Lesung nahmen Romanautorin Petra Mattfeldt und der Sachbuchautor und Profiler Axel Petermann das Publikum mit in die Welt von Mord und Totschlag.

Ein historisches Ereignis, transportiert in die Gegenwart und gesehen aus dem Blickwinkel des Kriminalisten, das sind die Zutaten von „Im Kopf des Bösen. Der Sandmann“, ergänzt durch fiktive Zutaten wie zwei besondere Ermittler und die detaillierte Ausgestaltung der Fälle. Bei der Lesung am Freitagabend gab es von Petermann, einem der profiliertesten Fallanalytiker des Landes, zudem Einblicke in die moderne Kriminalistik.

Einen kleinen Teddybären fest an sich gedrückt, liegt der Junge wie schlafend auf einem Feld. Doch er ist tot, erfroren. Bereits sechs Jungen hat man auf diese Weise gefunden, die Körper fast liebevoll drapiert und ohne jedes Anzeichen von Gewalteinwirkung. Die gebildete Sonderkommission ist ratlos, der Druck der Medien hoch.

Als kurz darauf das siebte Opfer des „Sandmanns“, wie die Presse den Täter nennt, überlebt und im Koma liegt, hat Fallanalytikerin Sophie Kaiser zum ersten Mal eine heiße Spur. Die junge Frau mit dem Asperger-Syndrom spricht in Gedanken mit Opfern und Tätern. Sie sieht Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben. So entdeckt sie Bezüge zu einer Familientragödie, als ein Vater seine Frau, seine drei Kinder und deren Großeltern erschossen haben und sich danach selbst getötet haben soll.

„Hängen die Verbrechen zusammen?“, lautete eine Frage aus dem Publikum heraus. „Ja, das tun sie“, antwortete das Duo, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. „Vor 100 Jahren wurde die erste Leiche gefunden“, erzählt Petra Mattfeldt über den realen Hintergrund zum Roman, auf den sie zufällig, bei der Recherche zu einem ihrer Historienromane gestoßen sei. Das Kind sei Opfer des Serienmörders Adolf Seefeld gewesen, der auch „Sandmann“ genannt wurde. Mattfeldt: „Ihm wurden zwölf Morde an Jungen nachgewiesen, aber vermutet hat man über 100 Opfer. Alle Kinder schienen wie schlafend, als man sie fand.“

„Eine Vorgehensweise die wie gemacht ist für die operative Fallanalyse, die es damals aber noch gar nicht gab“, ergänzte Petermann, früher Leiter der Bremer Mordkommission. Heute würde mit Fallanalyse und Täterprofil abgeglichen, berichtete er weiter. Bereits mit minimalen DNA-Spuren würden Ergebnisse erzielt und eine weltweite Datenbank helfe bei der Analyse zum Abgleich. So spannend, wie das in Büchern und im Fernsehen dargestellt werde, sei die Arbeit von Fallanalytikern aber nicht: „Wenn ein Fachmann einen Kriminalroman schreiben würde und seine Arbeit so aufzeige, wie das wirklich gemacht wird, würden Sie beim Lesen wahrscheinlich einschlafen“, meinte er.

„Mit dem Buch haben wir etwas Neues gemacht. Wir kennen uns lange, hatten es seit Jahren vor und haben uns nun endlich gesagt, wenn nicht jetzt wann dann. Und es hat tatsächlich funktioniert“, berichtete Mattfeldt. „True-Crime-Thriller“, nennt es die disziplinierte Vielschreiberin, die auch unter den Pseudonymen Caren Benedikt und Ellin Carsta regelmäßig Bestseller verfasst.

Wie von Lesungen gewohnt, ließen auch Mattfeldt und Petermann viele Fragen zu, die sie offen und geduldig beantworteten. „Berufliche Erfahrung traf auf schriftstellerisches Können und Kreativität“, beschrieb Petermann die ungewöhnliche Konstellation von Romanautorin und Sachbuchautor. „Petra schreibt ein Buch in acht Wochen, ich dagegen bin froh, wenn ich am Abend drei Seiten fertig bringe“, sagte er.

Dass Mattfeldt und Petermann ihre Zusammenarbeit fortsetzen werden, liegt angesichts des Erfolgs ihres Debüts auf der Hand. Bereits im Juni 2024 wird ein weiteres Buch erscheinen. „Der Titel ,Im Kopf des Bösen – Ken und Barbie' steht fest, die Einigung mit dem Verlag wegen des Covers steht allerdings noch aus“, berichtete Mattfeldt. Der Titel habe aber nichts mit der ikonischen Puppe zu tun. „Auch daraus werden wir ihnen dann gerne wieder vorlesen, aber wir werden bestimmt nicht in Pink vor Ihnen sitzen.“