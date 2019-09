Auto in der Aller - Feuerwehr rückt zur Südbrücke in Verden aus

Entwarnung nach Personensuche in Verden

Die Feuerwehr sicherte das Auto in der Aller, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.

Ein Auto in der Aller in Verden beschäftigte am frühen Samstagmorgen die Ortsfeuerwehr. Das Fahrzeug lag im Bereich der Südbrücke in der Innenstadt im Wasser.