Zweistündige Personensuche am Weserufer bleibt erfolglos

Hubschrauber und Hunde vor Ort

+ © Feuerwehr Verden Gut zwei Stunden suchten die Einsatzkräfte in der Weser nach einer vermissten Person. © Feuerwehr Verden

Verden - Vermisste Person am Weserufer - unter diesem Stichwort rückten am Mittwochvormittag Kräfte der Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst in den Verdener Ortsteil Eissel aus.