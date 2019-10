Brandeinsatz in Verden: Feuerwehr löscht Unrat

An der Husarenstraße

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Die Ortsfeuerwehr Verden ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz an der Husarenstraße gerufen worden. Unrat ist aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.