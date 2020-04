Großeinsatz in Verden: Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Mehrere Ortsfeuerwehren wurden am Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand in Verden alarmiert. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Verden - Ein Großaufgebot von mehreren Freiwilligen Ortsfeuerwehren löschte am Mittwochabend einen Brand in der Lessingstraße in Verden. Zu dem Feuer kam es gegen 20 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, teilte die Polizei mit. Mehrere Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.

Ein junger Mann konnte die brennende Wohnung selbstständig verlassen. Ein Anwohner begleitete eine ältere Dame aus der Wohnung nach draußen. Einige Nachbarn und Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Brand in Verden: Polizei schätzt Schaden auf mehrere 10.000 Euro

Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Bewohner mit Verletzungen durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Ein Teil des Mehrfamilienhauses ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

+ Feuer in Verden: Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. © Wiebke Bruns

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz gegen das Feuer in Verden

Neben der Polizei waren Kräfte sowie Material der Ortsfeuerwehren Verden, Eitze, Hönisch-Hutbergen, Döhlbergen-Rieda, Achim und der Feuerwehrtechnischen Zentrale eingesetzt. Zudem war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Das Technische Hilfswerk war zur Prüfung der Gebäudestabilität im Einsatz.

Anfang März kam es erst zu einem Großeinsatz in Achim - dort geriet ein Küchenbrand außer Kontrolle. Die Flammen breiteten sich durch eine Zwischendecke in das Obergeschoss des Wohnhauses aus und richteten erheblichen Schaden an.

