Feuer in Verden: Mann greift Nachbarn an und will brennende Wohnung nicht verlassen

Während eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Verden musste ein Bewohner zwangsweise aus seiner Wohnung gebracht werden. Zuvor hatte er einen Nachbarn angegriffen.

Verden - In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Bremer Straße gerieten am Dienstagnachmittag Einrichtungsgegenstände in der Küche in Brand. Die Ursache ist bislang unklar, teilt die Polizei mit.

Ein 30-jähriger Nachbar, der dem 57-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung zu Hilfe eilen wollte, wurde von dem Mann nach ersten Erkenntnissen angegriffen.

Polizei Verden bringt Mann zwangsweise nach draußen

Nachdem der 57-Jährige sich aus unbekannten Gründen weigerte, seine Wohnun g zu verlassen und Hilfsmaßnahmen zuzulassen, mussten Beamte der Polizei Verden den Mann zwangsweise nach draußen bringen.

Erst im Anschluss konnte die Feuerwehr den Brand zügig ablöschen. Zwar breitete sich das Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht in der gesamten Wohnung aus, dennoch ist sie zunächst unbewohnbar. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei Verden zur Ursache des Brandes dauern derzeit noch an.