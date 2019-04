Küchenbrand an der Rosenbrockstraße: Ehepaar verletzt

Polizei ermittelt

+ © Wiebke Bruns Am Donnerstagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr Verden zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtgebiet alarmiert. Zwei Personen, die Bewohner des Gebäudes, wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. © Wiebke Bruns

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Feuer in Verden verletzt worden. Es brannte die Küche in einem Einfamilienhaus.